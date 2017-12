Leonardo DiCaprio a Martin Scorsese sú vraj nebezpeční

Čo na tom má byť smiešne? Pýtajú sa kritici filmu Vlk z Wall Street, ktorý vraj glorifikuje chorý životný štýl.

2. jan 2014 o 17:30 Kristína Kúdelová, kk

Keby šlo len o to, čo povedia kritici, boli by dnes režisér Martin Scorsese a herec Leonardo DiCaprio šťastní a mali by pokoj. Lenže na ich film Vlk z Wall Street reaguje aj verejnosť a tej môže byť úplne jedno, či je nakrútený výborne, alebo nie. Najmä ak ju s príbehom čosi spája.

Christina McDowell si napríklad myslí, že tento film glorifikuje výstredný až chorý životný štýl, ktorý vyznával obchodník Jordan Belfort – hlavná postava Vlka z Wall Street, kým sa nelegálne obohacoval. Na oboch filmárov je nahnevaná.

„Ste nebezpeční,“ píše v otvorenom liste, ktorý zverejnil Los Angeles Weekly. „Neopatrne sa snažíte ľuďom nahovoriť, že také správanie bolo zábavné, kým naša krajina sa stále nespamätala zo šoku, ktorý jej spôsobili ďalšie škandály Wall Street. Čo má byť na tom vtipné? Sexuálne eskapády falošných bankárov či ich drogové orgie? Buďme úprimní, tento typ správania položil Ameriku na kolená.“

video //www.youtube.com/embed/pabEtIERlic

Otec Christiny, Tom Prousalis, bol Belfortovým spoločníkom a pod jej menom prepieral peniaze. Dlho mala ťažkosti.

Je pravda, že Scorsese Belfortov život zobrazil vo veľkom štýle a že je to skvelá zábava. Filmové rozuzlenie je však také aké v jeho živote. Desivá exhibícia musela dopadnúť zle. Režisér aj herec dúfajú, že je to jasné.

„Diváci hádam pochopia, že také správanie netolerujeme ani ho neglorifikujeme. Belfotrova kniha je výstrahou a ak si náš film pozriete pozorne, zistíte, čo sme ním chceli povedať,“ povedal Leonardo DiCaprio pre Variety. Úlohu Belforta vraj prijal práve preto, ako tvrdo a úprimne svoj život opísal.

Do našich kín príde Vlk z Wall Street 16. januára.