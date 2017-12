Morricone, Gabriel, Plant a ďalší. Čo budú koncerty roka?

Aj v tomto roku sa na Slovensko a do okolitých krajín chystajú známe hudobné mená. Zoznam ešte nie je kompletný, ale už začiatkom januára je zaujímavý.

2. jan 2014 o 18:02 Oliver Rehák

Hoci je ešte len začiatok januára, promotéri už zverejňujú a potvrdzujú veľké koncerty roka.

Že v lete si na Pohode zahrajú nemecké legendy Kraftwerk a britská gitarovka Suede, sa vie už dlhšie, a ešte minimálne jedno veľké meno pribudne. Také meno už majú isté aj organizátori Topfestu, ktorí sa dohodli s americkými rockermi Thirty Seconds to Mars, činia sa aj iné festivaly.

Hviezdou Colors of Ostrava bude legendárny britský spevák Robert Plant. Z členov skupiny Led Zeppelin má najlepšie rozbehnutú sólovú kariéru. Do Česka privezie svoju novú kapelu The Sensational Space Shifters, s ktorou sa pustil na odvážny nadžánrový výlet. Africký trance, psychedelia, tanečná elektronika, blues z Mississippi, pastorálne melódie, ale aj klasické hity Led Zeppelin ako Whole Lotta Love či Black Dog. Ťažko sa to dokopy predstavuje, ale isté je, že divákov v Ostrave čaká zaujímavý večierok.

video //www.youtube.com/embed/HpQF7ribAMQ

Britské legendy aj Talian

Nová Plantova zostava mala premiéru na festivale Womad, ktorého dušou je iný britský slávny spevák Peter Gabriel. Ten sa po 20 rokoch vráti do Bratislavy, aby tu v plnej paráde s pôvodnou zostavou Tony Levine, David Rhodes, Manu Katché a David Sancious predviedol svoj prelomový album So (1986).

video //www.youtube.com/embed/wQyJurOdmNQ

Nadčasové pesničky určite zaznejú aj na prvom z veľkých koncertov v Bratislave. Po troch večeroch na štadióne Interu sa tentoraz predvedú Depeche Mode na hokejovom štadióne, okrem aktuálneho albumu Delta Machine určite vytiahnu aj najväčšie hity.

V rovnakom priestore sa chystá aj slovenská premiéra jedného z najslávnejších svetových skladateľov filmovej hudby. Dnes 85-ročný autor stále diriguje vlastné skladby. Počuť v orchestrálnych verziách melódie z kultových westernov ako Vtedy na západe a stoviek ďalších filmov bude nepochybne veľký zážitok.

video //www.youtube.com/embed/PuKfw6xGfDk

Májový koncert britskej skupiny Yes bude zase určený najmä tým, ktorí majú v hudbe radi brilantné inštrumentálne výkony, priekopníkom progresívneho rocku sa stále nechce do dôchodku – na tento rok avizujú aj nový album.

Po vlaňajšej premiére speváčky Beyoncé a po predchádzajúcich koncertoch Boba Dylana či Leonarda Cohena sa najviac čaká, s akým ďalším menom príde agentúra Vivien.

Na koho do Viedne a Prahy

Lístky na veľké koncerty sa už dajú kúpiť aj do okolitých hlavných miest. Zatiaľ najlákavejšie vyzerá Viedeň. Tam sa koncom júna chystá americká skupina Pearl Jam, v júli tam príde aj Neil Young. Po vlaňajšej smole, keď musel prerušiť turné pre zlomenú ruku gitaristu Franka „Poncho“ Sampedra, by to stará partia mala rozbaliť naplno. Dvojalbum Psychedelic Pill je vyslovene ideálny na koncertné kúsky.

video //www.youtube.com/embed/6XVjnmOnigs

Silný aktuálny album sa podaril aj Američanovi Trentovi Reznorovi so svojím projektom Nine Inch Nails. Videá z turné ukazujú, že je nielen čo počúvať, ale aj na čo sa pozerať. V Prahe zahrá 20. júna.

Kto má radšej swing, môže sa do českej metropoly vybrať na čerstvého štyridsiatnika Robbieho Williamsa (26. apríla), ktorý sa opäť vrátil k tejto hudbe. Milovníci štadiónového popu v najlepšom slova zmysle sa už môžu tešiť na premiéru Justina Timberlaka (3. júna).