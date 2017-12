Čo symbolizuje tlama mačky

Katarína Janečková bola nedávno v Kanade a stihla si odskočiť aj do New Yorku. Kresba Queen of Cats vznikla len pár nocí po tomto zážitku.

3. jan 2014 o 11:35 Denisa Gura Doričová

Katarína Janečková absolvovala štúdium maľby u profesora Ivana Csudaia na VŠVU. Venuje sa figurálnej maľbe, predovšetkým aktom. V roku 2012 získala tretie miesto v súťaži Maľba roka, ktorú vyhlasuje Nadácia VÚB.

Písmo: A - | A + 5 0 Po tom, čo autorka videla výstavu obľúbeného maliara Balthusa, ktorý mal mačky spolu s provokujúcimi dievčatami takmer na každom obraze, nazvala dielo Queen of Cats. Janečková doteraz zobrazovala popri ženských aktoch predovšetkým medvede – ako symboly mužskosti. Po nasýtení touto témou však začala pátrať aj po symbolike iných zvierat, ktoré sa spájajú s nahými ženskými figúrami. Práve vďaka pobytu v kanadskej rybárskej dedine to šlo prirodzene. V jej dielach sa zrazu objavuje „mačací“ motív, ale najmä ryby. „Kombinovaním rybárskych rozprávaní, poľovníckych legiend, mojej fantázie s japonským erotickým komiksom Hentai vznikali príbehy jeden za druhým,“ hovorí autorka. Mačkám sa pripisujú symbolické významy už od staroveku. Prešli si obdobiami, keď boli posvätné, ale aj chvíľami, keď ich (napríklad v stredoveku) zatracovali ako diabolské zvieratá. Vždy však bývajú spájané so ženami, plodnosťou, slobodou. Roztvorená mačacia tlama s nahou „kráľovnou mačiek“ na jazyku nie je od tejto symboliky ďaleko. Rovnako môže evokovať ženské lono či vagínu. Zatiaľ čo medvede na Janečkovej obrazoch robili nahým ženám spoločnosť, nahrádzali mužské postavy, v spojení s mačkou alebo rybou sa žena konfrontuje s vlastnou ženskosťou. Maliarka vysvetľuje: „Kresba predznačuje moju najčerstvejšiu tvorbu, inšpirovanú príbehom krásky a zvieraťa.“ Možno však ide práve o zviera, ktoré sa ukrýva v kráske samotnej. A ako naznačuje Queen of Cats, nemáme do činenia len s mierumilovným domácim miláčikom. Dielo: Queen of Cats, 2013, akryl, centrofixa, tlačiarenská čerň na papieri, 21 x29,7 cm Výstava: Winter Selection 2, Flatgallery, Baštová 1, Bratislava, 20. 12. 2013 - 28. 2. 2014