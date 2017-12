Nové knihy: Koľko sa dnes narobia zlatokopky?

Margit Garajszki: Bartók. Bratislavské rozprávky

OZ Bratislavské rožky

Budúci geniálny klavirista a skladateľ Béla Bartók sa ako malý talentovaný chlapec často pohyboval v Bratislave a v jej umeleckých salónoch naznačoval svoju neskoršiu hviezdnu kariéru. Je hlavným hrdinom útlej knižky, pričom jeho príbeh rozpráva Drevený princ, drevená hračka aristokratického pôvodu. Knižka je deklarovaná ako rozprávková, no množstvo konkrétnych faktov a postáv z nej nenápadne robí aj vzdelávaciu publikáciu.

Lucia Sasková: Zlatokopka

Slovenský spisovateľ

Dnešné zlatokopky sa na rozdiel od svojich dávnych mužských predchodcov určite toľko nenadrú, nemusia za hľadaním vysnívaného pokladu cestovať stovky či tisíce kilometrov, a najmä, ich pracovné prostriedky sú diametrálne odlišné. Kde bola málo štedrá príroda, pomáha plastika, silikóny a ďalšie vymoženosti. Taká je aj zlatokopka z rovnomennej knihy, ktorá sa do tejto pozície prepracovala spoza pultu klenotníctva. Inšpirácií medzi zákazníčkami a ich chlebodarcami mala viac než dosť.

Ingeborg Bachmannová, Paul Celan: Čas srdce. Korespondence

Pulchra

Korešpondencia dvoch literárnych velikánov vyšla vlastne predčasne vďaka ústretovosti dedičov, „uzamknutá“ mala byť až do roku 2023. Hoci Bachmannová a Celan netvorili dvojicu v bežnom zmysle, a hoci ich spoločne strávený čas sa dá rátať len na mesiace, jeden pre druhého znamenali nesmierne veľa. Korešpondencia sa začína v roku 1948 a najintenzívnejšia je po odlúčení o deväť rokov neskôr, v opätovnom „čase srdca“.

Samantha Youngová: Dublin Street

Ikar

Škót Braden je úspešný, bohatý a príťažlivý muž, ktorý vždy dosiahne, čo chce. Tentoraz chce dostať do postele mladú Američanku Joss, ktorá sa po tragických udalostiach snaží zabudnúť a uniká do Británie. Vyhovuje jej samotársky život neznámej osoby, až kým si ju nevšimne neodolateľný Braden. Nasledujú džentlmenské dohody, ktoré čoskoro vystriedajú vnútorné boje s potlačovanou túžbou. To všetko v dome na Dublin Street, kde sa tí dvaja stretli.