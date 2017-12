Popularita Sherlocka Holmesa doháňa Bourna aj Bonda

Desať miliónov Britov sa pozeralo na to, ako sa dobre fungujúci sociopat vrátil do života.

7. jan 2014 o 17:35 Kristína Kúdelová

Desať miliónov Britov sa pozeralo na to, ako sa dobre fungujúci sociopat vrátil do života a znovu prospieva spoločnosti. Alebo aspoň Watsonovi.

Upozornenie: text obsahuje spoilery

To, že Sherlock Holmes nezomrel, aj keď skočil zo strechy nemocnice, to sme vedeli. Videli sme ho, ako prišiel na vlastný pohreb a tajne pozoroval nešťastného Watsona. Ale ako to urobil?

Druhá séria populárneho seriálu Sherlock sa skončila bez vysvetlenia a frustrovaní fanúšikovia museli čakať dva roky, kým televízia BBC nakrútila novú.

„Je veľa spôsobov, ako prežiť pád zo strechy, v tom nie je žiadna čierna mágia,“ sľuboval médiám Mark Gatiss, jeden z tvorcov Sherlocka.

Desať miliónov Britov si na Nový rok zaplo televízor, aby videlo, ktorý je ten správny – a nevieme spočítať tých, ktorí si epizódu The Empty Hearse vzápätí stiahli.

Nie, on nie je psychopat

Anglickí novinári píšu, že novodobý Sherlock Holmes je asi tou najcharizmatickejšou postavou, aká sa v britskej televízii kedy objavila.

Pritom niektorí jeho kolegovia si myslia, že je psychopat. A on sám ich opravuje len mierne, že nie, on nie je psychopat, iba „dobre fungujúci sociopat“. Primerane hrdý na to, ako jeho úchylka prospieva polícii a spoločnosti vôbec.

Zbožňuje chvíle, keď cíti Londýn pulzovať zločinom, keď si oblieka svoj štýlový kabát, vrhá sa do nebezpečenstva a pár sekúnd pred hrozivým koncom naňho Watson prosebne kričí: Mysli! Mysli!

BBC začala Sherlocka vysielať v roku 2010. Nechceme znižovať úspech našej rómskej kapely Kokavakére Lavutára, ktorá v tom čase nahrala niektoré hudobné pasáže do amerického filmu Sherlock Holmes: Hra tieňov.

Ale televízny Sherlock z Británie je možno ešte populárnejší, pretože komunita seriálových divákov je všeobecne veľmi silná. A pritom jedna jeho časť je asi desaťkrát lacnejšia.

Poľudšťovaný mozog

Okrem toho, BBC prišla s moderným detektívom zo súčasného Londýna.

Svojím akčným životom už vlastne konkuruje Jasonovi Bournovi aj Jamesovi Bondovi. Možno, že nie je až tak fyzicky disponovaný, ale myslí mu to rýchlejšie ako tým dvom dokopy.

„Brainy is the new sexy,“ povedala Sherlockovi v jednej časti Irene Adler. A táto veta o sile mysliaceho mozgu sa vzápätí stala novým spoločenským sloganom – aspoň vo Veľkej Británii, kde sa Benedict Cumberbatch nedávno dostal na prvé miesto rebríčka najsexi hercov. Evidentne preto, že hrá Sherlocka.

Úbohý Watson je klasicky v úzadí, aj teraz, akokoľvek dobre ho Martin Freeman hrá. Jeho vzťah k Sherlockovi je však v tretej sérii mimoriadne dôležitý.

„Je to srdce všetkých príbehov,“ hovorí Gatiss. Pretože Watson Sherlocka poľudšťuje a zároveň vďaka jeho dobrodružnej povahe cíti, že žije.

Vrátia sa napínavé časy?

Keďže Watson nevedel, že Sherlock nezomrel, prvá epizóda tretej série sa dosť venuje tomu, ako sa jeho ego vyrovnáva s tým, že zrazu opäť prikvitol.

A v tej druhej, keď už sú uzmierení (má názov The Sign of Three a vysielala sa túto nedeľu), sa Watson žení a Sherlock si – ako jeho svedok– musí nachystať prejav. Či je sociopat, alebo nie.

Ako vždy, rozhovory medzi nimi sú duchaplné, všetko si vedia vydiskutovať nesmierne svižne.

Pozerať sa na nich je veľmi zábavné – až si diváci ani nemusia uvedomiť, že obom novým epizódam chýba poriadna detektívna zápletka, náboj z literárnej predlohy. Spomenú sa v nich síce viaceré prípady, ale všetky len povrchne.

Vzdialené sú napínavé časy, keď Sherlock musel poraziť bystrého protivníka Moriartyho a preto aj nafingovať pád zo strechy.

A ako teda zostal živý? To sa ešte zatiaľ nevie, tajomstvo sa možno rozlúskne o pár dní v poslednom diele tretej série. Hoci, vtedy to už nebude dôležité.

Fanúšikovia by boli iste radšej, keby dianie v okolí Baker Street dospelo k novej záhade. Aj keby ich mala trýzniť a frustrovať – až do série štvrtej.