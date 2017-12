Cannes bude mať prezidentku

Tentoraz bude porotu festivalu v Cannes viesť Jane Campion, režisérka Piana.

7. jan 2014 o 17:49 Kristína Kúdelová, kk

Kuvičie hlasy, že filmový festival v Cannes ignoruje režisérky, sa možno na chvíľu utíšia. Predsedníčkou poroty bude tento rok Novozélanďanka Jane Campion.

Sama v Cannes získala dve Zlaté palmy: najprv v roku 1986 za najlepší krátky film An Exercise in Discipline - Peel, o tri roky neskôr už zvíťazila v hlavnej súťaži s drámou Piano (za ňu má aj Oscara v kategórii najlepší scenár). Súťažne sa do Cannes naposledy vrátila pred piatimi rokmi s romantickým filmom Bright Star o básnikovi Johnovi Keatsovi a jeho láske.

Pred kritikou, že Campion býva v Cannes osamotená, sa riaditeľ festivalu Thierry Frémaux bránil. Za to vraj on nemôže, že ženy málo nakrúcajú a že je filmový priemysel možno nastavený tak, že v ňom nemajú dobré podmienky. Filmy do súťaže vyberá podľa toho, či sú kvalitné, nie podľa toho, kto ich nakrútil, a on len môže živiť debatu, prečo sú veci tak.

„Zaujíma ma veľmi, čo zaujíma ženy,“ cituje Jane Campion denník Le Figaro. „Kým filmy nebudú písať a nakrúcať aj ony, nebudeme mať kompletný obraz o svete.“

Festival v Cannes sa začne 14. mája.