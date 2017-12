Nové CD

7. jan 2014 o 18:22 Oliver Rehák, (her)

Billie Joe + Norah: Foreverly

Reprise

Kto by to povedal, že sa niekedy dajú dokopy frontman punkpopovej kapely Green Day s útlou pesničkárkou? Stalo sa a ešte väčšie prekvapenie prišlo, keď sa zistilo, čo to vlastne Billie Joe Armstrong s Norah Jonesovou nahrávajú. Urobili totiž akustický album, ale navyše ho poskladali z rovnakej kolekcie tradicio〜nálov, akú v roku 1958 nahrali Everly Brothers.

Saténové ruky: Kde mám bundu/Prostredsong

Soundcloud

Jedna pomalá pesnička o kríze stredného veku, jedna rýchla coververzia írskej punkovej kapely Sultans Of Ping F. C. To je nový „double A singel“ čoraz populárnejšej bratislavskej skupiny Saténové ruky, ktorá ho sprístupnila na voľné stiahnutie z internetu a vyj〜de aj na platni.