Filmové premiéry

Tento týždeň do našich kín prichádza šesť noviniek - Komorník, Na život a na smrť, Nežné vlny, Niko 2, Nymfomanka I. a Paranormal Activity: Prekliati.

8. jan 2014 o 19:00 Miloš Ščepka

Komorník

The Butler. USA 2013, 132 minút. Réžia: Lee Daniels. Účinkujú: Forest Whitaker, John Cusack, Mariah Carey, Lenny Kravitz, Robin Williams, Alan Rickman, Cuba Gooding Jr., Jane Fonda, Vanessa Redgrave, Oprah Winfrey, Jimmy Carter, Gerald Ford a ďalší.

Režisér Lee Daniels, tvorca dvomi Oscarmi ocenenej drámy Precious, rozpráva príbeh Cecila Gainesa (Forest Whitaker), ktorý v rozpätí rokov 1952 až 1986 ako komorník v Bielom dome obsluhoval prezidentov Spojených štátov. Na pozadí histórie druhej polovice 20. storočia sa odohráva jeho osobný príbeh – profesionálnej kariéry, boja za rovnoprávnosť, ale i o udržanie vlastnej rodiny. Hviezdne obsadený film vznikol s rozpočtom 30 miliónov dolárov. Prijali ho s porozumením diváci, recenzenti i porotcovia festivalov a filmových cien.

video //www.youtube.com/embed/FuojHqfe4Vk

Na život a na smrť

Lone Survivor. USA 2013. 120 minút. Scenár a réžia: Peter Berg. Účinkujú: Mark Wahlberg, Taylor Kitsch, Emile Hirsch, Ben Foster, Yousuf Azami, Ali Suliman, Eric Bana, Alexander Ludwig, Rich Ting a ďalší.

Kniha člena americkej elitnej jednotky Navy SEALs Marcusa Lutrella so siahodlhým názvom Lone Survivor: The Eyewitness Account of Operation Redwing and the Lost Heroes of Seal Team 10 z roku 2007 sa stala námetom pre akčnú vojnovú drámu scenáristu a režiséra Petra Berga (Kráľovstvo, Hancock, Bojová loď). V roku 2005 sa americkí vojaci pokúsili zlikvidovať vysoko postaveného veliteľa Talibanu v Afganistane, no boli príliš útlocitní, a tak sa akcia skončila fiaskom. Jedným z najväčších, aké Američania v Afganistane utŕžili. Vďaka spolupráci filmárov s americkými ozbrojenými silami sa pomerne presvedčivý film podarilo nakrútiť za relatívne skromných 50 miliónov dolárov.

video //www.youtube.com/embed/yoLFk4JK_RM

Nežné vlny

Česká republika 2013, 96 minút. Scenár a réžia: Jiří Vejdělek. Účinkujú: Lucie Šteflová, Robert Cejnar, Jan Maršál, Táňa Pauhofová, Vojtěch Dyk, Jan Budař, , Vica Kerekes a ďalší.

Tvorca divácky úspešných českých komédií Účastníci zájezdu, Ženy v pokušení a Muži v naději Jiří Vejdělek v spolupráci s televíziou Nova ponúka retrokomédiu z roku 1989 o prvej láske synčeka z dobrej rodiny Vojta (Robert Cejnar) a jeho červenovlasej spolužiačky Ely (Lucie Šteflová), akvabely, ktorá sa chystá do Paríža. Ako je zvykom, aj v tomto klone Pelíškov popri debutantoch účinkujú obľúbení českí i slovenskí herci.

video //www.youtube.com/embed/VhwZbGFCtHU

Niko 2

Niko 2: Lentäjäveljekset / Little Brother, Big Trouble: A Christmas Adventure. 75 minút. Fínsko-Nemecko-Dánsko-Írsko 2012. Réžia: Kari Juusonen, Jørgen Lerdam. Výtvarníci: Kustaa Vuori, Florian Westermann.

Pred Vianocami 2008 sa do našich kín dostala europudingová multikoprodukčná animovaná rozprávka o odvážnom sobíkovi Niko a Cesta ku hviezdam. Je po Vianociach 2013... a prichádza dva roky staré pokračovanie vo fínsko-nemecko-dánsko-írskej koprodukcii s rozpočtom 7,3 milióna eur a s lakonickým názvom Niko 2. Tento raz sa odvážny Santov malý pomocník vydáva zachraňovať nevlastného brata, ktorého uniesli zlé orly. Distributér sľubuje slovenský dabing.

video //www.youtube.com/embed/rYWGZ5Y7pW8

Nymfomanka I.

Nymph()maniac / Nymphomaniac, Volume 1. Dánsko-Nemecko-Francúzsko-Belgicko-UK 2013. 122 minút. Scenár a réžia: Lars von Trier. Účinkujú: Charlotte Gainsbourg, Shia LaBeouf, Stellan Skarsgård, Stacy Martin, Willem Dafoe, Jamie Bell, Connie Nielsen, Mia Goth, Sophie Kennedy Clark a ďalší.

Po Françoisovi Ozonovi a Abdellatifovi Kechichovi ponúka svoj sústredený pohľad na podoby, vývoj, premeny a zmysel ženskej sexuality ďalší pán v najlepších rokoch – dánsky filmový génius Lars von Trier. „Poetický i odvážny príbeh jednej ženy, sledujúc ju od detstva až do stredného veku“ vie, že prichádza až ako tretí, preto ho sprevádza intenzívna, priam otravná kampaň. Kto sa ňou nedá znechutiť, uvidí neobvykle otvorené, ale rozhodne nie samoúčelné komplexné dielo v ôsmich kapitolách, ktoré životný príbeh hrdinky i ľudskú sexualitu ako takú zobrazuje a skúma zo všetkých možných strán, telesných otvorov a polôh.

video //www.youtube.com/embed/Cq0MiGLp4aE

Paranormal Activity: Prekliati

Paranormal Activity: Marked Ones. USA 2014. 84 minút. Scenár a réžia: Christopher Landon. Účinkujú: Molly Ephraim, Katie Featherston, Andrew Jacobs, Richard Cabral, Crystal Santos a ďalší.

Režisér filmov Disturbia, ale najmä Paranormal Activity 2 až 4 Christopher Landon odmieta zaklať sliepočku, znášajúcu zlaté vajcia, a tak tu máme už piatu snímku série minimalistických hororov, ktoré investovaných 13,45 milióna dolárov zúročili na 721,5 milióna. Jesse (Andrew Jacobs), hrdina nezávislého príbehu mimo číslovania, práve skončil strednú školu a ocitol sa na prahu nudných prázdnin. Keď začuje z vetracej šachty čudný hluk z bytu o poschodie nižšie, spustí dole kameru, ktorá zaznamená zvláštny rituál. Z bizarného sa stane desivé, keď obyvateľka bytu náhle zomrie. Zvedavosť zvíťazí nad pudom sebazáchovy a Jesse sa navzdory policajným páskam rozhodne byt preskúmať. Jeho život už nikdy nebude rovnaký ako predtým. V októbri sa do kín chystá Paranormal Activity 5.