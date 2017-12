Na Slovensko prišla Nymfomanka, kiná odohrajú zjemnenú verziu

Hoci má ukázať, aká obscénna môže byť ženská myseľ, Lars von Trier ju zrejme nenakrútil len preto, aby provokoval.

8. jan 2014 o 17:23 Kristína Kúdelová

Nymfomanka je obrazom sexuálneho dospievania ženy a jej erotického života.

Opatrná, premyslená, pomalá a dráždivá hra sa končí. Film o tom, aká obscénna môže byť ženská myseľ, je už oddnes v kinách.

Dánsky režisér Lars von Trier už skoro pred dvomi rokmi hovoril, že chystá Nymfomanku. Označil ho za „svoj pornografický film“ a povedal, že v ňom okrem analyzovania sexuálneho života ženy bude aj filozovať a uvažovať o náboženstvách.

Plagát vyšiel už vlani na jar – jeho autori povedali, že intimitu a obscénnosť na ňom vykryštalizovali do tej najjednoduchšej podoby. Potom sa zverejnila zápletka, či skôr strohý príbeh: Starší muž nájde na ulici zbitú Joe, pozve ju k sebe domov a pri šálke čaju počúva o jej živote. Joe začne tým, že svoje „ženské“ telo vníma už odvtedy, ako oslávila druhé narodeniny.

No a nakoniec sa objavili už aj prvé oficiálne fotky z filmu, na jednej z nich bola Charlotte Gainsbourg obklopená dvomi mužmi s vyšportovaným telom.

Viac už mal dopovedať slogan z plagátu: Forget about love. Zabudnite na lásku.

video //www.youtube.com/embed/V5YekQnGSIs

Explicitné zábery išli von

Kolegovia Larsa von Triera a producenti zo spoločnosti Zentropa hneď na začiatku hovorili, že sa chystajú dve verzie. Jedna soft, a druhá hardcore. Ktorá sa do akej krajiny dostane, to už vraj malo závisieť od toho, na čo si distribútori trúfnu.

Po čase vysvitlo, čo to v praxi znamená: hardcore verzia je tá, ktorú zostrihal Lars von Trier. Má päť a pol hodiny a zatiaľ sa premietne len na festivale Berlinale budúci mesiac. Na soft verzii trvali producenti, praktickejší a vedomí si toho, čo bude v kinách únosné. Nymfomanku zostrihali na štyri hodiny a rozdelili na dve časti.

Režisér im to dovolil, ale v podstate neschválil a sám do strižne nešiel. To, samozrejme, živí rôzne špekulácie. Oficiálnym zdôvodnením je, že vo vystrihnutom materiáli boli príliš explicitné zábery genitálií. Mohlo ich byť až toľko, že spolu tvorili hodinu a pol?

V našich kinách sa oddnes premieta prvá časť. V hlavnej úlohe sa uvádza francúzska herečka Charlotte Gainsbourg, ale poriadne si zahrá až v tej druhej (do kín príde o mesiac). Kým si nymfomanka spomína na dospievanie, v ilustrujúcich záberoch vystupuje najmä Stacy Martin.

Mužov, ktorí zasiahli do jej života, hrajú napríklad Shia LaBeouf a v úlohe sadistu Jamie Bell. Švéda Stellana Skarsgarda sa sexuálne témy príliš netýkajú, on len počúva a komentuje. V prvých kritikách sa objavili chvály na dialógy, ktoré s Gainsbourgovou vedie – predsa len, ona je nymfomanka, on asexuál.

Čo od toho čakať

Lars von Trier mal raz v kinách výbornú komédiu Kto je tu riaditeľom? (v divadelnej dramatizácii sa dostala aj do programu Divadla Andreja Bagara v Nitre). Viac je však známy ako filmový rebel a provokatér, čo má záľubu ozvláštňovať napäté, dramatické aj tragické situácie skoro až nemiestnym humorom.

Napriek tomu možno počítať s tým, že Nymfomanku nenakrúcal len preto, aby kohosi podráždil škandalóznym predstavením – s pozoruhodnou formou, ale bez hlbšieho obsahu.

Spoločnosť Zentropa vo svojom vyhlásení napísala, že film má veľmi veľa rovín a viac tém. Naznačujú to aj názvy a krátke zhrnutie kapitol (spolu ich je osem): v Nymfomanke bude reč o erotike, sadomasochizme, pedofílii – a napriek tomu všetkému aj o láske, žiarlivosti a samote.