Raritné záznamy odhaľujú, ako začínala a končila Nirvana

Na internete sa objavili raritné koncerty kultovej kapely, vyšla aj kniha o jej prvom európskom turné.

8. jan 2014 o 18:26 Oliver Rehák

Nirvana 1989 – kto by povedal, že onedlho budú plniť štadióny a zarábať milióny?(Zdroj: DCG RECORDS)

Kvalita obrazu aj zvuku je biedna, ale je to veľmi zaujímavé. Dva unikátne videozáznamy na serveri YouTube ukazujú, ako a prečo sa za krátky čas z neznámej klubovej kapely stal symbol jednej generácie.

video //www.youtube.com/embed/9hFO290YK1U

Od zlosti k popu

Kým v Československu počas novembra 1989 ľudia stáli na námestiach, v Rakúsku a v Maďarsku trojica amerických mladíkov nenápadne odohrala svoje prvé európske turné.

Názov Nirvana ešte nikomu nič nehovoril, na bicie ešte nehral Dave Grohl, aj tvrdá nekompromisná hudba má dosť ďaleko k melodickým pesničkám typu Smells Like Teen Spirit, In Bloom či Polly.

„Rané veci boli dosť zlostné,“ spomínal spevák Kurt Cobain pre časopis Sounds. „Ako plynul čas, pesničky sa stávali popovejšími a popovejším. Začal som písať o konfliktoch vo vzťahoch a emóciách medzi ľuďmi.“

S tým popom by sa to zdalo prehnané, ale druhý album Nevermind vyšiel v septembri 1991 a najmä vďaka televízii MTV už v januári 1992 zosadil z čela amerického rebríčka Michaela Jacksona.

Predať 30 miliónov albumov a z klubov pre pár desiatok ľudí sa za pár mesiacov ocitnúť v pozícii hlavných hviezd štadiónových koncertov, to by zamávalo s každým. Nirvana sa najskôr takmer rozišla pre peniaze, no ešte väčšie problémy spôsobila sláva Cobainovi, ktorý prepadol drogám.

Hoci tretí album In Utero sa kapela zámerne snažila urobiť „nehitovo“, aj ten mal veľký komerčný úspech. Nirvana začala hrávať namiesto najväčších hitov menej známe veci a coververzie.

Tento postoj ukazuje aj záznam, ktorý zverejnil dokumentarista Dave Markey. Nafilmoval koncert v decembri 1993, len štyri mesiace pred Cobainovou smrťou. Podobne ako v prípade legendárneho večera MTV Unplugged aj tu základné trio sprevádzajú druhý gitarista Pat Smear s violončelistkou Lori Goldstonovou.

„Stál som po Kurtovom boku na pódiu v Los Angeles Forum a zachytil svoj posledný koncert Nirvany. Kapely s ktorou som pracoval, cestoval – ľudí, ktorých som nazýval priateľmi. Len pár mesiacov na to sa to všetko smutne skončilo,“ uviedol Markey.

video //www.youtube.com/embed/TeUAej0brz8

Kniha a reedícia

Zábery zo spomínaného prvého európskeho turné, jeho presná mapa a mikrohistória kapely s prvými recenziami sa dajú nájsť v knihe Experiencing Nirvana: Grunge in Europe 1989.

Tú práve vydal Bruce Pavitt, spoluzakladateľ firmy Sub Pop Records, ktorý bol účastníkom spoločného zájazdu Nirvany so spriaznenými kapelami Mudhoney a Tad.

Samozrejme, výročie albumu In Utero, ktorý sa stal neplánovane posledným, neušlo vydavateľstvu DGC. Vydalo ho v reedícii v siedmich rôznych verziách – tie najzaujímavejšie bonusy sú pôvodný mastering producenta Steva Albiniho a koncertné DVD.