Kultúrne tipy na dnes

Slovenská filharmónia, výstava Daniela Fischera, nahrávka šou Od veci_FM.

9. jan 2014 o 0:00 kul

Na prvý pohľad to vyzerá ako obyčajný koncert. Ale nie je.

Slovenská filharmónia, dnes a zajtra o 19.00 h

„Je iba dobrá a zlá hudba. Ak je dobrá, vždy čosi znamená,“ tvrdieval skladateľ Richard Strauss. Práve tvorba tohto nemeckého skladateľa otvorí najbližšie večery v Slovenskej filharmónii. Preslávil sa najmä vďaka symfonickým básniam, ale darilo sa mu aj ako opernému autorovi. V roku 1929 osobne dirigoval svojho Gavaliera s ružou v Slovenskom národnom divadle. Práve túto operu teraz symbolicky pripomenie Slovenská filharmónia dvomi koncertnými číslami. Ich názvy sú Valčíkové sekvencie, čo sa dá chápať ako pocta skladateľovmu menovcovi, špecialistovi na túto formu.

Obdivovateľom Johanna Straussa II. bol aj ďalší slávny skladateľ Johannes Brahms. Skladby Liebeslieder Walzer a Neue Liebeslieder sú spracovaním jeho prvej návštevy Viedne, atmosféry kaviarní a reštaurácií. Zložil ich pre štyri hlasy a štvorručný klavír, no cyklus určený na domáce muzicírovanie sa stal veľmi populárnym a má rôzne verzie. V Bratislave zaznie v podaní zboru a orchestra.

Vďaka opere Švanda dudák bol veľmi populárnym autorom aj Čech Jaromír Weinberger. Čím tak očarila, že za štyri roky od premiéry sa dočkala vyše dvetisíc uvedení, to názorne ukáže jej predohra.

Posledným dielom filharmonických večerov je Symfónia č. 1 Samuela Barbera. Majster dlhých melodických liniek a hutných orchestrálnych štruktúr bol typom autora pre „luxusné päťhviezdičkové publikum, ktoré ospalo spokojne jazdí rýchlovlakom od Beethovena k Sibeliovi“, ale aj preto patrí medzi najznámejších amerických skladateľov. Jeho hudba strhla aj legendárneho dirigenta Toscaniniho, počuť ju často i vo filmoch.

Jedine tí...

Výstava / At Home Gallery, Šamorín

Dômyselná svetelná inštalácia Daniela Fischera mala trvať iba do konca minulého roka. Pre veľký záujem sa však predlžuje. Vidieť ju môžete až do 24. februára. Návšteva šamorínskej synagógy skutočne stojí za to. Výnimočné dielo, ktoré vychádza z citátu indického filozofa, básnika a dramatika Rabíndranátha Thákura, je úvahou o zrelosti človeka a o rozhodnutiach, ktoré tento stav sprevádzajú. Spôsob, akým je tento citát stvárnený v kombinácii s miestom, v ktorom sa nachádza, dáva divákovi veľkorysý priestor a viacero možností, ako doň vstúpiť. Intenzívny zážitok. Odporúčame.

Od veci_FM

Slovenský rozhlas 20.00

Trochu ste sa cez sviatky prejedli nezdravých jedál? Nič to! Prvý novoročný diel Od veci_FM sa síce zaobíde bez predsavzatí, no ponúka tučný balík zdravých absurdít, historiek, ktoré sa nikdy nestali, alebo príbehov zo života neexistujúcich bytostí. Niektoré scénky vám však budú až nápadne pripomínať váš život.

Týmito slovami lákajú mladí moderátori a zabávači Tomáš Hudák, Ludwig Bagin, Juraj "Šoko" Tabaček, Stano Staško a Lukáš "Pucho" Puchovský na živú nahrávku svojej čoraz populárnejšej relácie, ktorá bude v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Vstup je voľný až do zaplnenia kapacity sály, poslucháči v iných mestách si môžu naladiť priamy prenos.