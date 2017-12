Slovenská národná galéria bude celý rok zadarmo

Ďalšie novinky SNG

Digitálna galéria

Na jar otvorí SNG kompletne vybavené digitalizačné pracovisko Kapitánsky dom na Zvolenskom zámku. Zatiaľ je zdigitalizovaných asi 30­tisíc diel, postupne budú predstavené aj tie, ktoré sa vďaka projektu reštaurujú. Následne sprístupnia novú službu – „vyber si reprodukciu“. Takmer zo 40­tisíc diel si záujemca vyberie to, ktoré sa mu páči, a galéria mu ho vytlačí, zarámuje a pošle domov.

Obnova pamiatok

Galéria Ľudovíta Fullu v Ružomberku a kaštieľ Strážky v Spišskej Belej obsahujú vzácne zbierky diel Ľudovíta Fullu a Ladislava Mednyánszkeho, ale i slovenského sochárstva, historického nábytku a remesiel. Galéria sa chce uchádzať o dotáciu z európskeho fondu na ich rekonštrukciu. Obe kultúrne pamiatky by získali nové expozície a priestory pre návštevníkov.

Google v Strážkach

Kaštieľ Strážky, ktorý SNG spravuje, sa stane súčasťou projektu Google Art. Významný architektonický skvost Spiša bude prvým zo slovenských múzeí a galérií v ponuke služby. Google Art funguje dva roky. Z pohodlia domu si môžete prezerať diela 150 galérií po celom svete vo vysokom rozlíšení a v päťdesiatich z nich sa dá aj virtuáne prechádzať.

Sprievodné akcie

Pre zvyšujúci sa počet divákov na rôznych typoch sprievodných podujatí a vzdelávacích programov pridáva SNG ďalšie. Popri tradičných akciách ako Siesta v galérii, Rodinné nedele, Thursday Art Talks, Na žive a koncertoch budú aj voľné tvorivé dielne pre rodiny s deťmi každú stredu a Workshopy pre dospelých viazané na aktuálne výstavy. Na jeseň sa zopakuje aj kurz Buďte v obraze.

Nové výstavy

O týždeň otvára SNG v Bratislave Nestálu expozíciu s vybranými dielami barokového a gotického umenia, ale v novom, tematickom kurátorskom koncepte Dušana Burana. Na jar pripravujú výstavu Impresionizmus.sk, na leto rozsiahly projekt Od Tatier k Dunaju a na jeseň výstavu fotografií architektúry, ruskej avantgardy a výstavu venovanú sochárkam 20. storočia.

Rekonštrukcia

Vlani sa administratívne priestory galérie, knižnice a depozit z dôvodu havarijného stavu budovy Vodných kasární presťahovali do Hurbanových kasární, aby tak uvoľnili miesto stavbárom. Nevyhnutnosť rekonštrukcie galérie sa pritom ťahá už od polovice 90. rokov. Stavebné práce by sa mali začať na jar, s ukončením sa ráta v roku 2016. Rekonštrukcia by mala stáť asi 39 mil. eur.