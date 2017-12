Tipy na dnes

Nový film pokračovateľa novej vlny a diskusia v SND.

10. jan 2014

Čtyři slunce

Televízia / ČT2 / 22.00

Keby ste sa v zahraničí pýtali na režisérov generácie trochu mladšej od Formana, povedia vám toto meno. Asi nie je iný filmár, ktorý je v Česku pokračovateľom toho najlepšieho z novej vlny a pritom má taký ohlas vo svete. A tiež nie je veľa filmov, ktoré prijmú zhodne České levy, alternatívnejšie Ceny českej filmovej kritiky aj festival Sundance.

Doma začal Bohdan Sláma s Divokými včelami (2001), vonku sa to prelomilo so Šťastím (2005) a najnovšie Štyri slnká nemuseli nikomu nič dokazovať. Nie je ľahké pomenovať, o čom presne hovoria, ak nechceme zabŕdnuť do subtílností o tajomstve bytia a viere v čosi vyššie, čo nás presahuje. Skúsime to inak: je to film aj o chudobe na vidieku, ktorý je tu zobrazený prekvapivo civilne, o puberte, ktorá trvá pokojne do štyridsiatky, alebo o dedinských bláznoch, čo sú aspoň v tomto filme nositelia pravdy.

Vlani vyšla kniha, v ktorej Sláma vyspovedal Miloša Formana a vyšli z toho rozhovory dvoch kolegov na rovnakej vlne. Niektorí ho obvinili, že je to trochu klišé robiť z bláznov jasnovidcov a z chudoby romantickú záležitosť a že to film s Aňou Geislerovou, Jiřím Mádlom a Karlom Rodenom trochu preháňa. Jemu to však môžete veriť. Možno, že aj preto, že sám žije na odľahlom statku so ženou a piatimi deťmi.

Karpatský Thriller

Divadlo / SND / 19.00

Národné divadlo začalo už vlani využívať priestory svojho Modrého salónu nielen na divadelné produkcie ale aj na diskusie na aktuálne témy. Najbližšia sa bude venovať korupcii a je inšpirovaná aj témou inscenácie hry Eugena Gindla Karpatský thriler, ktorá vzbudila veľký ohlas a mnohí ju dokonca označili za udalosť sezóny.

Moderovať bude Zuzana Wienk z Aliancia Fair-play a jej hosťom bude aj Miroslav Trnka , jeden zo spolumajiteľov filmy ESET Miroslav Trnka, ktorý vlani založil novú protikorupčnú nadáciu pracujúcu na podobnom princípe ako český Nadačný fond proti korupcii Karla Janečka. Ďalšou hosťkou bude držiteľka ocenenia Biela Vrana Simona Rudavská, ktorá v roku 2010 ako šéfka jednej zo sekcií na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny polícii, nahlásila pokus o korupciu, ktorý vyvrcholil súdnym procesom. Trojicu pozvaných uzavrie Jaroslav Spišiak, bývalý prezident Policajného zboru.

