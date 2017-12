Skvelé nahrávky, ktoré vám minulý rok ušli. Hudobné tipy #5

Hudobníci a kritici sa podelili so svojimi najobľúbenejšími albumami za ostatný rok.

11. jan 2014 o 18:58 Michal Durdovanský

Ak si prejdete rôzne výročné hudobné rebríčky za rok 2013, mnohé nahrávky v nich sa často opakujú.

Daft Punk, Kanye Westa, Arctic Monkeys, Nick Cave And The Bad Seeds však v tomto výbere nenájdete.

Tu je malý prehľad albumov, ktoré ste za ostatných dvanásť mesiacov možno prepočuli a treba to napraviť.

Tomáš Prokopčák, redaktor SME

"Vybrať jeden a najlepší minuloročný album je zvláštny úkon. Ako napríklad chcete porovnať vynikajúci český post hip-hop (Vladimir 518 s Idiotom a WWW a ich Atomová včela) so zvukovým fanatizmom Dva od Emiky? Alebo trebárs nového Jay-Z s dánskym Andersom Trentemollerom? Lenže minulý rok vyšiel album, ktorý v mojom prípade prevyšoval všetko ostatné. Nebola to ani elektronika, dokonca ani hip-hop, ale hudobne úchvatná spolupráca talianskeho skladateľa Teho Tearda a Blixa Bargelda, kľúčovej postavy kultových Einstürzende Neubauten. Ich album Still Smiling je asi najzaujímavejšia muzika, akú som tento rok počul."

video //www.youtube.com/embed/nXzcBpIGKas

Stanka Apfelová, hudobníčka

"Pre mňa bol najočakávanejším albumom roku 2013 ...Like Clockwork od skupiny Queens of the Stone Age. Od ich ostatného albumu Era Vulgaris ubehlo dlhých 6 rokov, s ktorými prišla zmena v podobe temnejších textov a hudby. V slovách sa odráža utrpenie frontmana Josha Hommea , ktoré si prežil po operácii kolena, kedy sa veci skomplikovali a na určitý čas upadol do kómy.

Páči sa mi koncepčnosť albumu. Umelec - ilustrátor zvaný Boneface vytvoril obal albumu a aj apokalyptické videá, ktoré prepájajú zopár skladieb z albumu. Queens of the Stone Age sú pre mňa tiež ukážkou zvukovej a producentskej dokonalosti. Aj keď možno tento album nie je taký silný ako Era Vulgaris alebo Songs for the Deaf, neukracuje ho to na jeho výnimočnosti. Tento rok sa mi k tomu splnil ešte jeden sen, videla som koncert QOTSA vo Viedni a bol to zážitok!"

video //www.youtube.com/embed/f49yRhJ0NjI

Rudi Rus, hudobný publicista, moderátor Rádia_FM

"Jeden z najsilnejších albumov minulého roka sa objavil v jeho samotnom závere, považujem ho teda skôr za nahrávku tohtoročnú a veľmi sa z nej teším. Fínski post-apokalyptickí jazdci Beastmilk stvárajú neuveriteľné kúsky na ploche necelých 40 minút - nekompromisný návrat do sedemdesiatych a osemdesiatych rokov minulého storočia, zlatých čias legiend ako Joy Division, Bauhaus, The Cure či Killing Joke a k tomu všetkému nezameniteľná a jedinečná severská melanchólia s textami o úlohe muža v dnešnej spoločnosti. To sa nám ten rok pekne začína!"

video //www.youtube.com/embed/gIrehsz_1a4

Andrej Šuba, hudobný publicista

"Najlepšie CD je pre mňa vždy posledné, ktoré počúvam. Zlým sa vyhýbam, a ak sa s nimi aj stretnem, snažím sa rýchlo zabudnúť. A ešte rýchlejšie siahnuť po ďalšom najlepšom. Týchto pár týždňov je to určite už tretia nahrávka fagotových koncertov Antonia Vivaldiho pre label naïve. Súbor L´Aura Soave Cremona na CD sprevádza Sergia Azzoliniho. Superlatívy vždy pôsobia podozrivo, ale tento charizmatický Talian je génius. Virtuozita, temperament, excentrickosť hudby ryšavého kňaza sa v jeho hre odrážajú ako v benátskom zrkadle. Viva Vivaldi!"

video //www.youtube.com/embed/adNx3e9Q_iQ

Patrik Marflák, hudobný publicista, šéfredaktor Hudba.sk

"Za rok vyjde toľko skvelej hudby, že nie je možné si ju ani všetku vypočuť, nieto ešte vybrať zo všetkých (žánrov, umelcov a) albumov jeden a označiť ho za ten naj. Zameriam sa teda na stredný prúd, kde najväčšie udalosti ohraničili dva dátumy - 8. január a 13. december. Piaty album Beyoncé vyšiel v decembri bez tradičného push marketingu v digitálnom formáte ako nedeliteľný balík hudby a vizuálneho obsahu. Tým speváčka šikovne sústredila pozornosť fanúšikov aj médií na koncept albumu, ktorý je jej najosobnejšou a najsilnejšou nahrávkou v kariére.

Za najosobnejšiu sa dá označiť aj minuloročná platňa Davida Bowieho. Pravdepodobne to bol on, kto inšpiroval Beyoncé, aby zo svojho albumu využitím momentu prekvapenia urobila udalosť, ktorá zatieni všetko ostatné. 8. januára uplynul rok od momentu, kedy na svoje narodeniny nečakane zverejnil novú pieseň a videoklip Where Are We Now?.

Vyvolal tým vlnu reakcií a úprimného nadšenia nielen u fanúšikov, ale aj u novinárov, vďaka čomu novinka spolu so správou o pripravovanom albume aj bez špeciálnej kampane okamžite obletela svet. Po 10-ročnej pauze to už od neho asi nikto nečakal, no albumom The Next Day, ktorý vyšiel o dva mesiace neskôr, Bowie opäť ukázal, prečo patrí k najväčším žijúcim legendám hudobnej scény. Pilotný singel síce pre túto pestrú nahrávku bez slabých miest nie je veľmi reprezentatívny, no keďže mám z neho dodnes zimomriavky, tak tu je voľba jasná."

video //www.youtube.com/embed/QWtsV50_-p4

Štefan „Pišta Vandal“ Chrappa, hudobník a spisovateľ

"Máme Tatry a krásne ženy, ale chýba nám Ján Skácel, Václav Havel, Zdeněk Svěrák a tiež Michal Horáček. Práve ten posledný dal dokopy taký dvojalbum, že ak by sa aj spojili všetky tvorivé sily slovenskej "popmjuzik", ťažko by mu mohli konkurovať. Český kalendář obsahuje tridsaťtri skladieb! Ani jedna z nich nie iba do počtu! Každá má svoj príbeh, silu a atmosféru. Michael Kocáb, Lenka Dusilová, Vojtěch Dyk, Jana Kirschner, Zdeněk Svěrák, to je len zlomok interpretov, ktorí tu účinkujú. Klobúk dolu majstro Horáček!"

video //www.youtube.com/embed/GyY0NmiSrmg

