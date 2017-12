Čo čítame

Flannery O’Connorová: Všechno, co se povznáší se musí setkat.

12. jan 2014 o 16:34 Denisa Ballová

Otec to myslel dobre, keď domov priviedol chlapca z polepšovne, aby naučil svojho syna deliť sa s ostatnými. Cesta do pekla je však dláždená dobrými úmyslami, a preto sa poviedka Chromí vojdú ako prví vôbec neskončí najlepšie. To isté platí pre ostatné poviedky zbierky Všechno, co se povznáší se musí setkat od americkej spisovateľky Flannery O’Connorovej.

Všetkých deväť príbehov čerpá najmä z južanského ľudového rozprávania, keďže sama autorka z tej oblasti pochádzala a nakoniec tam aj v mladom veku pre chorobu zomrela. Ich hlavnou témou je Boh a ľudia, ktorí ho hľadajú, či tí, čo si myslia, že ho už našli.

O’Connorová vďaka svojim postavám udeľuje morálne lekcie bez ohľadu na spoločenské postavenie, vek, náboženstvo či rasu. Nikdy sa však nestavia nad nich, skôr sa svoje postavy snaží pochopiť. Nastavuje im aj čitateľom zrkadlo, aby ukázala, že veriť v Boha treba inak ako cez slová.

Každá poviedka je dokonale vygradovaná od zdanlivo banálnych konfliktov až k desivým koncom. Každá sa navyše vyznačuje originalitou a hĺbkou. Keďže postavy trpia spasiteľským komplexom, objekt svojej posadnutosti nezachránia a navyše ublížia sebe aj blízkym. Aj preto sú závery všetkých poviedok prekvapujúce a zároveň aj ubíjajúce.

Flannery O’Connorová dokázala to, čo málokto – písať o Bohu bez toho, aby to bolo ťažkopádne, a tak, aby to čitateľa bavilo od prvej strany po tú poslednú.