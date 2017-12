Suzanne Vega: Lou Reed ma povzbudzoval písať o realite

Americká pesničkárka rozpráva o hraní na oficiálnych akciách, novom albume aj hiphopovej scéne.

12. jan 2014 o 17:33 Oliver Rehák

Vyštudovala tanec, no začala sa venovať hudbe a neurobila chybu. Rýchlo sa totiž ukázalo, že Suzanne Vega (54) má zaujímavý hlas aj schopnosť zložiť chytľavú pesničku, ktorá nemusí byť primitívnou odrhovačkou. Bolo to vlastne niečo ako novodobý mestský fo(Zdroj: SME – VLADIMÍR ŠIMÍČEK)

V druhej polovici 80. rokoch dominovala úplne iná hudba než melancholické pesničky. SUZANNE VEGA sa však nimi presadila, dokonca z niekoľkých z nich spravila celosvetové hity. Jej hudba sa začala ozývať v rôznych verziách, stala sa aj referenčnou pri testovaní formátu mp3. Americká speváčka sa neskôr z hitparád a médií vytratila, ale hudobnú scénu nikdy neopustila. Naopak, vo februári jej vychádza nový štúdiový album. Víkend strávila v Bratislave, kde bola hviezdou Plesu v opere. Navonok trochu zvláštne spojenie, v rozhovore pre SME však tvrdila, že je na to zvyknutá.

Často hrávate na takýchto oficiálnych akciách?

„Je to niečo úplne iné, ale nemám s tým žiadny problém. Keď si vás organizátori vyberú, je to aj istý druh pocty a uznania. V New Yorku často chodím na rôzne charitatívne akcie, keď som sa dozvedela, že peniaze z tohto plesu dostanú deti, veľmi ma to potešilo. Samozrejme, kým na koncert si prídu ľudia vypočuť iba vás, na podobných akciách ste len jednou krátkou súčasťou programu a nie každý musí byť na vás zvedavý. Dúfam, že návštevníkom sa to bude páčiť. Musím priznať, že sa celkom teším aj na to, ako úderom na gong celú akciu otvorím.“

Zahráte iba najväčšie hity či aj niečo špeciálne?

„Požiadali ma, aby som okrem vecí ako Luka či Tom’s Diner zahrala aj Pornographer’s Dream a ďalšie staršie pesničky, ktoré som už dosť dlho nehrala. Ale chcela by som prepašovať aj niečo z nového albumu.“

video //www.youtube.com/embed/VZt7J0iaUD0

Bude to pesnička, v ktorej ste použili hudbu rappera 50 Centa?

„Tá určite nie (smiech). Zahráme niektorú inú, ešte sa musím dohodnúť s mojím spoluhráčom, gitaristom a producentom Gerrym Leonardom.“

Pýtam sa aj preto, lebo to je jediná vec, ktorú som sa zatiaľ dočítal o vašom pripravovanom albume.

„Nový album vychádza z tarotu, biblických príbehov, fiktívnych postáv a bájok. Predchádzajúci album Beauty & Crime bol založený na realite, tvorili ho príbehy reálnych ľudí žiijúcich v New Yorku. Mala som pocit, že musím na chvíľu uniknúť do metaforickejšieho sveta. Súvisí to aj s tým, že v poslednom čase zomrelo veľmi veľa mojich priateľov a známych, naposledy Lou Reed. Začala som rozmýšľať, kam vlastne putujú ich duše.

Zvolili ste si odstup ako spôsob, ako sa s tými stratami vyrovnať?

„Nezvolila, sám materiál si zvolil mňa. Keď vám začnú v hlave hrať melódie, začnete s nimi pracovať, postupne prichádzajú slová a vedú vás. Aspoň takto to funguje u mňa. Vždy som iba sledovala svoje inštinkty. Teraz som sa ocitla v úplne inom svete, preto má album ten nezvyčajný názov Tales from the Realm of the Queens of Pentacles. Vidíte, teraz mi vlastne napadlo, že práve Lou ma vždy povzbudzoval, aby som písala viac piesní založených na realite, tie mal najradšej.“

Takže je možné, že by sa mu váš nový album nepáčil?

„To práve neviem. Lebo, na druhej strane fiktívne príbehy, napríklad aj mnohé rozprávky, sú často oveľa drsnejšie než realita.“

Stále si neviem predstaviť, ako sa do sveta metafor, ktorý opisujete, dostane hiphopová hudba.

„Keď sme začali rozmýšľať o novom albume, Gerry mi púšťal rôznu súčasnú hudbu, napríklad Arcade Fire a ďalšie zaujímavé mená. V mojom iPode sa ocitla aj pesnička Candy Shop od 50 Centa a jedna jej časť dokonale zapadla do jedného z nápadov. On má dosť zvodný hlas, tak sme ho kontaktovali a súhlasil s použitím svojej hudby, lebo sa ukázalo, že je mojím fanúšikom.“

Vo vašom fanklube sú už dávnejšie aj iní rapperi. Vaše pesničky samplovali Tupac, Snoop Dogg, Danger Mouse aj skupina Black Eyed Peas. Dá sa to teda chápať aj ako pomsta rapperom?

„Nie, išlo iba o muzikantskú výmenu. Ale inak toto je zaujímavá téma – nie vždy sa stane, že sa dohodnete vopred a nie ste taký prekvapený tým, čo zrazu počujete z rádií. Uprednostňujem slušnejší spôsob, ale keď sa objavilo niečo, o čom som nevedela a bolo to zaujímavé, nechala som to tak. Odhadujem, že asi najviac peňazí takto mohli zarobiť Black Eyed Peas, nikdy som na nich právnikov neposlala. No to neznamená, že keď stretnem ich speváčku Fergie, nespýtam sa, čo sa stalo, že si zabudli vypýtať súhlas (smiech).“

video //www.youtube.com/embed/jWMToInrke0

Vidíte na súčasnej scéne nejakých vašich nasledovníkov?

„Veľmi sa mi páči Josh Ritter, je naozaj talentovaný, prirodzený. A výbornou, veľmi neobyčajnou pesničkárkou je Laura Marling. Snažím sa počúvať čo najviac novej hudby, obľúbila som si napríklad aj posledný album Kanyeho Westa.“

Ešte sa vráťme k vášmu novému albumu Tales from the Realm of the Queens of Pentacles. Kto všetko ho nahrával?

„V štúdiu objavilo veľa zaujímavých muzikantov – od basgitaristu Tonyho Levina až po neznámeho, no skvelého japonského bubeníka. Priviedol ich Gerry, ktorý má veľa kontaktov, pracoval napríklad aj s Davidom Bowiem či s Laurie Anderson. Bolo príjemné po dlhej pauze opäť robiť na nových pesničkách (pozn. aut. predchádzajúci album Suzanne Vega vyšiel v roku 2007). Hneď po návrate do Ameriky začíname skúšať, už koncom januára totiž vyrážame na prvú časť turné.“

Čo to znamená prvá časť turné?

„To sú jarné koncerty, ktoré sú zverejnené na mojej webovej stránke. Na jeseň by k nim mali ešte nejaké ďalšie pribudnúť. Uvidíme, možno aj v Európe a vo vašej krajine.“