Hit Hey Joe preslávil Jimi Hendrix, no jeho autorom nie je

Predstavte si správu v štýle „zabil družku sekerou“, len namiesto slovenského Horehronia dosadíte USA.

V augustový pondelok 1969 väčšina účastníkov hudobného festivalu Woodstock už bola preč, na zničenej farme zostávali hory odpadkov a posledných 80-tisíc ľudí, čo sa v kalné ráno zviechali a rozmýšľali ako z tejto afterparty domov.

Vtedy prišiel nečakaný zážitok. V ikonickom bielom šate, s bielou gitarou a purpurovou šatkou cez vlasy zahral koncert Jimi Hendrix - a úplne nakoniec nechal zaznieť pesničku Hey Joe.

Legendárny gitarista do svojej predčasnej smrti nahral množstvo skladieb, ale žiadna nemá toľko coververzií. Je ich vyše tisícpäťsto. Prečo až tak veľa?

Možno preto, že ju – ako jednu z mála vecí od Hendrixa – zvláda zahrať začiatočník v úprave pri táborák (akordy E-C-G-D-A), nemusí hrať na gitare zubami či divoko sólovať. No menej je známe, že autorom nie je Hendrix.

Hey Joe

Hey Joe, where you goin' with that gun of your hand

Hey Joe, i said where you goin' with that gun in your hand, oh

I'm goin' down to shoot my old lady

You know i caught her messin' 'round with another man

Yeah, i'm goin' down to shoot my old lady

You know i caught her messin' 'round with another man

Huh! and that ain't cool

Huh hey hoe, i heard you shot your mamma down

You shot her down now

Hey Joe, i heard you shot your lady down

You shot her down in the groud yeah!