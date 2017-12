Kultúrne tipy na dnes

14. jan 2014

Obludárium

Talkšou / KC Dunaj Bratislava / 20.00 h

Za 90 minút sa dá stihnúť všeličo. Napríklad, povedzme, odohrať dva futbalové polčasy. Ale takto stráviť dnešný večer v hlavnom meste by bola škoda.

„Talkshow s ľuďmi, ktorí majú čo povedať a neboja sa prebudiť v sebe zviera. Deväťdesiat šialených minút - niečo ako britvy v uragáne, žiletky v mixéri, kamene v práčke! Nohy hore, gate dolu, všetko v rytme rokenrolu! Traja hostia, jeden moderátor, aj ten podivný.“

No uznajte, dá sa odolať takto napísanej pozvánke? Premiéra novej série diskusno-hudobných večerov láka aj zaujímavými hosťami – na pódiu sa prestriedajú spevák punkrockovej skupiny Slobodná Európy Miloslav „Whisky“ Láber, šéfka Slovenskej národnej galérie Alexandra Kusá a mladý filmár Jakub Kroner, ktorý stojí za internetovou Lokal TV.

„Bude to pravidelne raz za mesiac, vždy dvaja chlapi a jedna žena, aby ženy na seba nežiarlili,“ vysvetľuje moderátor novej talkšou Pišta Chrappa. „Volá sa to Obludárium, ale nechcem to robiť konfrontačne. Skôr sa budem s hosťami baviť o absurdnostiach v ich povolaniach.“

Hoci sám moderátor je známy aj zo skupín Vandali a Čad, hudobné predely prenechá iným – na prvom večere sa predstavia Rockefellas. A dostane sa aj na literatúru, bude sa krstiť novinka vydavateľstva Limerick.

Podobne budú ladené aj ďalšie večery. Ich hosťami majú byť ďalšie osobnosti z oblasti kultúry, vedy či známi aktivisti ako napríklad Zuzana Wienk.

Oliver Rehák

Moravské spevy milostné

Slovenská filharmónia / 19.00

Pokračovanie nového cyklu Slovenskej filharmónie Hudba a slovo má podtitul Janáček, jeho žiaci a milostná poézia jeho doby. Program večera tvoria diela moravských autorov v podaní moravských hudobníkov.

Tvorba skladateľov Leoša Janáčka a Pavla Haasa zaznie v interpretácii vynikajúceho Graffovho kvarteta v spolupráci s hráčom na bicie nástroje Ctiborom Bártekom. Na koncerte zaznejú citácie z milostnej poézie a prózy Jiřího Wolkra, z listov Leoša Janáčka jeho láske Kamile Stosslovej, mladej žene, ktorá bola pre starnúceho skladateľa obrovskou inšpiráciou. Svedčí o tom aj jeho Sláčikové kvarteto č. 2 Listy důvěrné, ktoré je tiež na programe dnešného večera. Recitátorom bude známy český herec Alfréd Strejček.

Citizens

Výstava/ Povžská galéria umenia Žilina

Do 9. februára je v Považskej galérii umenia v Žiline sprístupnená výstava Citizens autora Richarda Köhlera (1967), rodáka z Českej Lípy, žijúceho v Lietavskej Lúčke. Ako zdôrazňuje kurátorka Mira Sikorová-Putišová, výrazný podiel na inklinácii a výbere média fotografie uňho zohralo rodinné prostredie i širší umelecký kontext, ktorý mu sprostredkovala činnosť otca fotografa.

Oblasť jeho voľnej fotografickej tvorby zahŕňa najmä momentky z vybraných svetových metropol, snímky džezových hudobníkov i zábery z vernisáží z nedávno uskutočnených výstav tvorby osobností slovenského a českého výtvarného umenia. Tieto výrazne odťažité témy však majú spoločný menovateľ. Je to dokumentárna alebo portrétna črta, prítomná v snahe zachytiť neopakovateľný okamih danej situácie.