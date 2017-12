Christian Bale: Nestarajte sa o mňa, ale o Špinavý trik

Z predstaviteľa Batmana a ďalších temných postáv plných zlosti sa v novej úlohe stal dobre živený podvodník s plešinou a prehadzovačkou.

15. jan 2014 o 18:00 Alena Štifilová

Christian Bale je ako chameleón. Držiac sa Stanislavského hereckej metódy, žije svojimi filmovými postavami i mimo kamery, je nimi priam posadnutý a nestačí mu len pochopiť ich zmýšľanie. Usiluje sa aj o fyzickú transformáciu, z filmu do filmu sa mení na nepoznanie.

Aby v existenciálnom horore Mechanik presvedčivo stvárnil vyčerpaného mladíka Trevora Reznika, schudol 28 kilogramov a diváci znechutene odchádzali z kín. Skutočne to bol nepríjemný pohľad.

Pred nakrúcaním životopisnej snímky Fighter najprv štyri roky intenzívne trénoval box a vzpieranie, pribral pätnásť kilogramov, aby na pľaci, keď jeho Dicky Eklund prepadne drogám, dramaticky schudol.

Je to najbrilantnejší podvodník

Kvôli svojej najnovšej postave podvodníka Irvinga Rosenfelda v Špinavom triku (American Hustle, 2013), ktorý práve získal Zlatý glóbus v hlavnej kategórii, zas pribral 23 kilogramov, bez ostychu ukazoval veľké brucho a nechal si nalepiť plešinu. Nestačilo mu to, chcel, aby Bradley Cooper, jeho filmový kolega, trochu vyrástol. „Stále som sa krčil a skúšal sa fyzicky zmenšiť, aby som bol nižší ako Bradley, a vyjadriť tým, ako to Irv nenávidel,“ hovorí o svojich premenách.

Kriminálna dráma Špinavý trik opisuje jeden z najväčších korupčných škandálov v dejinách USA. Skutočný prípad FBI sa odohral v sedemdesiatych rokoch a skončil sa odsúdením amerického senátora a piatich členov Snemovne reprezentantov.

Bale si dookola pozeral DVD s rozhovormi s Melvinom Weinbergom (tak sa volal podvodník, podľa ktorého vznikla postava Rosenfelda) a nevedel skryť svoje nadšenie.

„Milujem spôsob, akým sa pozerá. Keď som počul jeho príbeh, nesprávne som predpokladal, že to bude elegantný a sympatický chlapík - manipulátor, ktorý predstiera bohatstvo a kontrolu nad svojím životom. Ostal som šokovaný. Takto som si ho vôbec nepredstavoval. Je to najbrilantnejší podvodník všetkých čias. Koho si myslel, že ohúri tou svojou prehadzovačkou? Jeho vlasy vyzerajú, akoby išli od jedného ucha k druhému,“ smeje sa.



S Bradleym Cooperom (vpravo) v kriminálnej komédii Špinavý trik (American Hustle, 2013). FOTO: OUTNOW.CH.

Nevrlý k novinárom

Robiť rozhovor s Christianom Balom je utrpenie pre neho samého i pre redaktora. Anglický herec priam bytostne neznáša rozprávať o svojom súkromní a rovnako o svojich filmoch.

Jeho najobľúbenejšou odpoveďou je „Áno, presne tak“, ktorej predchádza dlhé hĺbavé ticho, hlboký nádych, prevracanie očami alebo odkašliavanie. Sedí zhrbený, plecia ovisnuté, ruky nevytiahne z vreciek. Horko-ťažko sa vám pozrie do očí, ak náhodou nemá po celý čas tmavé okuliare a vy neviete, či sa hanbí, alebo sa snaží potlačiť svoju podráždenosť. Aspoň taký pocit mal z neho redaktor magazínu GQ, ktorý sa s ním stretol po premiére filmu Terminátor Salvation. Bolo to pred štyrmi rokmi, ale Bale sa odvtedy nezmenil.

V decembri mali svetovú premiéru jeho dva nové filmy Špinavý trik a Out of the Furnace (dátum slovenskej premiéry nie je ešte známy) a on znova čelí tlaku médií. Rád by sa na všetko vykašľal, ale filmový biznis je tvrdý. „Chcem len hrať a nedávať žiadne rozhovory. Ale nemám na to odvahu postaviť sa a povedať filmovému štúdiu: Už nikdy v živote neurobím žiadne interview,“ priznáva v rozhovore pre Esquire. „Tak len s rešpektom skloním hlavu a idem.“

Svoju frustráciu si potom vybije na redaktorovi, ktorému odmieta odpovedať na väčšinu otázok. O súkromí nerozpráva preto, že by to ovplyvnilo spôsob, akým ho vnímajú diváci vo filmovej úlohe, a o filmoch preto, že potom strácajú čaro a tajomstvo.

„Najzaujímavejšia vec na filmoch je film sám,“ myslí si. „Ak sa dozviete príliš veľa informácií o procese tvorby, o špeciálnych efektoch a klebietkach zo zákulisia, nemôžem si pomôcť, mám pocit, že filmu to ublíži.“



Existenciálny horor Mechanik (2004). FOTO: OUTNOW.CH

Batman je rovnaký čudák ako jeho protivníci

Jeho súkromný život by bol pre bulvár nezaujímavý, keby ho v roku 2008 nezatkla londýnska polícia za napadnutie a verbálny útok na svoju matku Jenny a manželku Sibi. Tesne pred premiérou filmu Temný rytier sa v hoteli divoko pohádali a obe ženy na neho zavolali políciu.

O rok neskôr unikla na internet nahrávka z nakrúcania snímky Terminátor Salvation, na ktorej štyri minúty vulgárne nadáva kameramanovi za to, že počas ostrej prešiel cez scénu a kontroloval svetlá. Bale sa verejne ospravedlnil a komentoval to slovami, že to je presne dôvod, prečo ani on sám nechce nič vedieť o hercoch, ktorých sleduje na plátne. „Čím viac sa o vás vie a sú známe situácie ako táto, tým menej si diváci užijú váš herecký výkon,“ myslí si.

Výbušnosť a temperament idú pravdepodobne ruka v ruke s jeho zanietenosťou a nadšením pre herecké umenie. Temnú stránku svojej povahy mohol naplno uplatniť v stvárnení milionára Brucea Wayna alias Batmana v trilógii režiséra Christophera Nolana. Nikdy nebol fanúšikom komiksov a skutočným dôvodom, prečo ponuku prijal, bolo meno režiséra. „Čítal som jeho scenár a bolo to niečo úplne iné ako všetky filmy o Batmanovi, ktoré som doteraz videl,“ hovorí Bale o snímke, ktorá zmenila jeho kariéru. Z herca nezávislých filmov sa stal hollywoodskou hviezdou. Ale takou, ktorá sa vôbec nezaujíma o svoj mediálny obraz a výbuchy hnevu ospravedlňuje tým, že sa všetci majú radšej zaujímať o jeho herecké výkony než o jeho osobu.



V úlohe milionára Brucea Wayna alias Batmana. Trilógia režiséra Christophera Nolana (Batman začína, Temný rytier a Návrat Temného rytiera) mu zmenila život. FOTO: OUTNOW.CH