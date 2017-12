Tipy na dnes

Film Proč? zrekonštruoval skutočný príbeh futbalových fanúšikoch v 80. rokoch, na Stanici Žilina-Záriečie zaznie súčasná klasická hudba v podaní VENI ensemble.

15. jan 2014 o 0:00 Oliver Rehák

Proč?

Film / Dvojka / 22.00

Keď nejde o futbal, ide o fanúšikov. Špeciálne v prípade tých najväčších klubov. Tak ako na ihriskách v Československu 80. rokov kraľovala pražská Sparta, tak sa skloňovali aj jej ultras – tvrdé jadro fanúšikov. Ich vyčíňanie mimo štadiónov sa dostalo až do filmu, ktorý sa stal kultovým.

„Kto vám dal právo tak urážať tých ľudí?“ kričí z okna na pochodujúcich spartanov staršia pani, ktorí jej odpovedajú: „A kto ti dal právo čumieť z okna, ty krava?“ Táto scéna patrí vo filme Proč? ešte medzi tie menej drsnejšie. Miestami surovosť mládeže pripomína Kubrickov Mechanický pomaranč, ale tento príbeh nevychádzal z filmárskej klasiky, ale z reality.

V máji 1985 došlo pred finále Európskeho pohára majstrov v Bruseli k bitke fanúšikov Liverpoolu a Juventusu Turín. Výsledkom bolo 39 mŕtvych. O necelé tri týždne cestovali na posledný ligový zápas do Banskej Bystrice fanúšikovia pražskej Sparty, ale na štadióne titul neoslavovali. Cestou totálne zničili niekoľko vagónov, no polícia zasiahla až v Žiline.

Tieto udalosti zrekonštruovali scenárista Radek John s režisérom Karlom Smyczkom. Preto sa v ich filme skandovanie Brusel!, Brusel! objavuje viackrát. Hlavné úlohy dostali vtedy začínajúci Jiří Langmajer, Martin Dejdar a Daniel Landa (!),bezmocnú sprievodkyňu hrá Milka Zimková. Mrazivosť príbehu ešte zvýraznila hudba Michala Pavlíčka.

Premiéra v roku 1987 bola udalosťou. Najskôr sa anonym pražskému kinu vyhrážal bombou, v prvých týždňoch zase fanúšikovia jasali pri násilných scénach a rozrezávali sedadlá. Časť kritiky obvinila tvorcov, že postavy sú len z prostredia rozvrátených rodín. Isté je jedno – po tomto filme už futbal nebol len futbalom.

Vážna hudba nevážne

Stanica Žilina-Záriečie / 19.00

Pod názvom Let Me Die Before I Wake sa dá očakávať všeličo, v Žiline tak nazvali ďalší večer koncertného cyklu Vážna hudba nevážne.

„Skladby zaradené do programu koncertu prinášajú podivný prúd hudby, v ktorej melódia, harmónia, hluk a ticho žijú vo zvláštnej symbióze. Ponúkajú nám tak možnosť pozrieť sa na veci, ktorým v hudbe prikladáme obvykle najväčší význam cez tie, ktoré sa naopak snažíme vytesniť, lebo si myslíme, že sú pre hudbu rušivé alebo do nej vôbec nepatria,“ vysvetľuje umelecký vedúci VENI ensemble Daniel Matej.

Tento známy súbor špecializovaný na súčasnú klasickú hudbu dnes zahrá sedem diel. Medzi ich autormi sú aj klasici ako Xenakis či Sofia Gubajdulina, sólistami večera budú klarinetista Ronald Šebesta, akordeonista Milan Osadský a violončelista Andrej Gál.