Televízne kuchárky: Keď ženy varia s láskou

Veľkým a slávnym kuchyniam šéfujú zväčša muži. Doma zas obyčajne musia variť ženy. Môžu mať aj ženy z varenia radosť?

15. jan 2014 o 18:00 Eva Andrejčáková

Jamie Oliver, Gordon Ramsay, Zdeněk Pohlreich či Jaro Židek. Mužov šéfkuchárov, ktorí sú zárukou nielen dobrej kuchyne, ale aj zábavy na obrazovke, je veľa. Dostalo sa však medzi nich aj zopár žien. A ich kuchárske šou nie sú o nič menej príťažlivé.

Cibuľový spúšťač

„Mal si vidieť, ako sa na mňa tí muži dívali! Akoby som bola nejaká domáca husička, ktorá len vymýšľa, ako zabiť čas,“ vítala doma svojho manžela Julia Childová so slzami v očiach. Nečudo, veď práve nakrájala tri kilá cibule, aby sa naučila správne držať nôž a trénovala sa v rýchlosti a presnosti rezov. Na prvej lekcii kurzu varenia pre armádnych kuchárov zastupovala ženské pohlavie ako jediná, ale to jej vôbec neprekážalo. Mala na kuchyňu aj na seba vysoké nároky. Práve vtedy žila s manželom Paulom istý čas v Paríži, kde on ako diplomat usporadúval rôzne výstavy propagujúce americkú kultúru. Julia ho sprevádzala a nadchýnala sa zase francúzskou kultúrou. Skúšala robiť všeličo, kým zistila, že to, čo ju naozaj baví, je francúzska kuchyňa so všetkým, čo k nej patrí.

Je dobré nebyť dokonalou

Takto predstavuje ženu kuchárku, ktorá v Amerike preslávila francúzsku kuchyňu, gastrokomédia Julie & Julia z roku 2009 režisérky Nory Ephronovej. Hlavnú úlohu si v nej zahrala Meryl Streep. Práve od čias Julie sa vie, že z kuchyne netreba mať strach a neoplatí sa ju nenávidieť, lebo bytostne súvisí s človekom a jeho kultúrnou úrovňou. A hoci sa často zdá, že jedlom sa dá klamať, opak je pravdou. Bývalá pracovníčka americkej spravodajskej služby na Cejlóne či v Číne naučila Američanov, aké je dobré, keď si vieme uvariť doma. Francúzsku kuchyňu pokladala za najdôležitejšiu na svete, pretože má isté pravidlá. Jej kuchárska kniha Umenie francúzskej kuchyne, ktorá vyšla v USA v roku 1961, zmenila pohľad na tamojšiu kultúru stravovania a dodnes nechýba v žiadnej americkej domácnosti. Keď ju svojho času predstavila v televízii, urobila to rovno s panvicou a varechou, lebo bola presvedčená, že lepšie než hovoriť je rovno ukázať, o čo ide. Vďaka tomu čoskoro získala zmluvu na vlastný kulinársky televízny program, ktorý sa stal hitom a vysielal sa desať rokov. Podobné relácie sa vysielali v americkej televízii už od druhej svetovej vojny, no žiadna z nich nepredstavila varenie v takej prirodzenej podobe ako Juliina. Ona si predovšetkým nerobila nič z toho, ak sa jej nepodarilo obrátiť omeletu a vypadla jej z pekáča. Tým, že pred kamerou niečo domrvila, fenomén kulinárskej šou vlastne povýšila.



Dve dámy pri tele

Vývar s vodkou

Priznajme, že v televíznych programoch sa to šikovnými kuchárkami hemží menej, väčšiu hustotu majú hádam len na kulinárskom kanáli TV Paprika. I keď krása a príťažlivosť ženy stále zostáva nenahraditeľným bonusom zábavy, dôležitejšie sú v tomto prípade lahôdky, ktoré sa dajú zjesť a bezo zvyšku vychutnať, kulinárske skúsenosti, chutné recepty, užitočné rady a zaujímavé inšpirácie. A to všetko možno ochutiť ešte onakvejšie - príbehmi, ktoré dávajú jedlám hlbší zmysel, navyše, keď ich varí človek s nadšením a radosťou. Počas varenia nás preto k vlastnej podstate dostanú hoci aj na prvý pohľad odpudivé objemné panie v rokoch. Spomínate si na Dve dámy pri tele? V seriáli televízie BBC sa Jennifer a Clarissa, Angličanky s pozoruhodnými životopismi, vozia na sajdkáre po Británii, ponúkajúc spolu s receptami na vyberané sedliacke jedlá aj kus histórie. So sebe vlastným humorom a šarmom pritom varia úplne proti všetkým novodobým trendom zdravého stravovania, ktoré sa koncom deväťdesiatych rokov minulého storočia začali presadzovať. K prerastenému bôčiku neváhajú prihodiť ešte za lyžicu masti, dezerty osladiť do bezvedomia alebo dochutiť kurací vývar dávkou vodky, aby postavili zhýralca po opici na nohy. Používajú nevšedné ingrediencie, korenia od výmyslu sveta, nepasterizované mliečne výrobky, uťahujú si z vegetariánov a netaja sa hedonistickým prístupom k životu.

Zemiakový boj

Vo veku a štýle šliape motorizovaným dámam (nech Jennifer odpočíva v pokoji) na päty Američanka Clara Cannucciari, ktorej nenápadný program o varení úspešne žije na webe. Clara pamätá časy prvej aj druhej svetovej vojny a na rozdiel od vyššie spomínaných učí, ako v kuchyni nehýriť. Skromná staručká lady rozpráva o svojom živote a pripravuje pritom jednoduché a lacné jedlá, ktoré sa varili v jej rodine za čias svetovej hospodárskej krízy. Dcéra sicílskych emigrantov zomrela krátko po svojich 96. narodeninách. Posledný diel kulinárskej série, ktorú s ňou nakrúcal jej vnuk, vznikol len pred dvoma mesiacmi a ponúkla v ňom recept na takzvané dvakrát pečené zemiaky. Kruto chudobné, jednoduché, a predsa chutné.



Nigella Lawson

Domáca bohyňa

Niečo celkom iné v náročnom svete kuchyne a biznisu predstavuje Nigella Lawsonová. Vydala už desiatku kuchárskych kníh, štvrtá z nich práve vyšla aj v slovenčine (chvatný preklad však neunikol kritike). V súčasnosti je asi najsledovanejšou televíznou kuchárkou, a určite nie preto, že médiá po celom svete práve riešia jej manželské nezhody a drogové aféry. I keď v tejto chvíli nevedno, ako je to s množstvom práškového cukru v jej kuchyni, kde pripravuje svoje úžasne vyzerajúce dezerty, naďalej jej držia palce tisícky ľudí po celom svete. Jej reláciu obľubujú rovnako muži ako ženy. Nigella roky tvorila výstavný pár s boháčom Charlesom Saatchim, s ktorým sa teraz rozvádza. Svetoznáma britská televízna šéfkuchárka, pôvodne žurnalistka, prezývaná Domáca bohyňa, je príjemný zjav, krásna zrelá dáma kyprejších tvarov, no predovšetkým moderátorka vlastného kulinárskeho umenia, ktorá vie o varení rozprávať s chuťou a šarmom, pred kamerou dokáže vytvoriť pohodu a má štýl. Varí sama, baví ju porušovať niektoré pravidlá, nehanbí sa občas použiť polotovar, pričom jej program pôsobí veľmi esteticky, čo je v prípade vyvolania chuti na jedlo nezanedbateľný faktor. Iste mnohým gazdinkám stisne srdce pri pohľade na jej dokonale zariadenú kuchyňu, no tá v konečnom dôsledku nie je dominantná. Dôležité na obrazovke sú jej nápady, celková atmosféra, dobrý strih a kamera.



Dita Pecháčková

Pohoda pri varení

Podobný formát jemnej chuti zvolila Česká televízia pre kulinársku sériu Denník Dity P. Varí v ňom bývalá šéfredaktorka úspešného kulinárskeho časopisu Apetít a súčasná šéfka magazínu Albert v kuchyni. Pôvodne sa chcela stať právničkou, no po štyroch rokoch štúdia odišla zo školy. Živila sa rôzne, písala do novín, cestovala po svete, žila v Prahe aj v San Franciscu, kde pracovala pri filme ako produkčná špeciálnych efektov. Spolu s režisérom Davidom Ondříčkom previedli na televíznu obrazovku obľúbené recepty z jej populárnej kuchárskej knihy. Relácia nie je úplne klasickou kuchárskou šou, má nádych dokumentu a vystupuje v nej aj Ditina rodina, pre ktorú Dita varí najradšej. Priam zenová nálada, Ditine kulinárske finty zdedené po babičke či skutočné príbehy spojené s prípravou jedál si získali široké publikum. Tím režiséra Davida Ondříčka si dal záležať, chcel podčiarknuť obraz domova, v ktorom sa varí v pohode a s láskou. Program sa nakrúcal v HD kvalite na kameru osadenú filmovými sklami, s využitím kamerového žeriavu a filmových svetiel. U nás žiadny podobný pokus zatiaľ nehrozí. Program Tajomstvo mojej kuchyne s herečkou Kamilou Magálovou je postavený len na asistovaní českému kuchárovi Pavlovi Pospíšilovi. Slovenská šéfkuchárka stále čaká na svoju príležitosť.