Martinus Cena Fantázie 2013: Jedenásty víťaz je Marek Slabej

O víťazovi súťaže Martinus Cena Fantázie 2013 rozhodli čitatelia portálu Kultura.sme.sk, ktorí udeľovali svoj hlas jednej z piatich zverejnených finálových poviedok.

13. nov 2013 o 11:26 red

V sobotu 16. 11. 2013 boli na medzinárodnom knižnom veľtrhu Bibliotéka v Bratislave vyhlásené výsledky Martinus Ceny Fantázie 2013, slovenskej literárnej súťaže zameranej na fantastické žánre – sci-fi, fantasy a horor. Sochu, Cenu Fantázie, si v jedenástom ročníku súťaže za sci-fi poviedku Otázka porozumenia prevzal Marek Slabej žijúci v súčasnosti v Prahe. „Teraz už nie si „slabej“, ale „silnej“,“ povedal mu pri odovzdávaní ocenenia Juraj Červenák, celkovo prvý víťaz súťaže z roku 2003, dnes známy a úspešný slovenský autor.

O víťazstve Slabeja absolútne suverénne rozhodli čitatelia portálu Kultura.sme.sk, ktorí udeľovali svoj hlas jednej z piatich zverejnených finálových poviedok. Na druhom mieste skončil Ladislav Kravčík (Prešov) s poviedkou Ai, tretia Zuska Stožická (Bratislava) a poviedka Letec do večnosti, štvrtý Róbert Hric (Vranov nad Topľou) s jedinou fantasy poviedkou vo finále Kosovski božur a piate miesto si z minulého roka zopakovala Janka Javorka (Nitra) tentoraz za poviedku Zabiť za kus plastu.

Finálová päťka vzišla spomedzi 138 súťažiacich z bodovania poroty, ktorá tento rok hodnotila v zložení: Márius Kopcsay, Aňa Ostrihoňová, Jozef Girovský, Lucia Lackovičová a Juraj Lörinc. Porota nepoznala autorov súťažných poviedok, tí boli zverejnení až s výsledkami prvého kola hodnotenia. Cenu poroty si skoro jednoznačným verdiktom (štyri desiatky a jedna deviatka od porotcov) odniesla za text Letec do večnosti autorka Zuska Stožická, ktorá zároveň zabodovala aj v pridruženej Cene Bibliotéky.

Ocenenia v jednotlivých žánroch

Súčasťou Martinus Ceny Fantázie sú aj žánrové ocenenia. V tomto roku si Cenu spoločnosti Intel pre najlepšiu sci-fi poviedku odniesla Ivana Dubcová z Prievidze za poviedku Stalo sa to zajtra. Sci-fi žáner bol tento rok v súťaži podľa zástupcov Intelu mimoriadne kvalitný a ich rozhodnutie padlo na poviedku, v ktorej sa cestuje v čase. Cenu Béla (pre najlepší horor) získal Ján Stopjak z Kysuckého Nového Mesta za poviedku Lilith – cenu mu odovzdali zástupcovia vydavateľstva Artis omnis, ktoré je garantom ocenenia a aj z poviedok Ceny Béla čerpá pri vydávaní kníh ako Farby strachu, či Kniha bolesti. Najlepšou fantasy tohto ročníka sa stala poviedka Starec a dieťa, ktorej autor Miro Švercel si po ocenenie prišiel zo Švajčiarska, kde momentálne býva a pracuje. Cenu mu odovzdali zástupkyne vydavateľstva Hydra.

Zborník Fantázia 2013

Všetky menované poviedky a k tomu ešte niekoľko ďalších, celkovo teda trinásť textov, je publikovaných v zborníku s názvom Fantázia 2013, ktorý bol na Bibliotéke zároveň uvedený do života. Nachádza sa v ňom tiež tabuľka s kompletným bodovaním všetkých 138 súťažiacich poviedok. Autorom obálky zborníka je známy slovenský karikaturista Fero Jablonovský a inšpiráciou mu bola poviedka Letec do večnosti.

Fantázia v rozhlase

Z poviedok, prihlásených do Martinus Ceny Fantázie 2013 boli už dve spracované do podoby rozhlasovej hry v anglickom jazyku. Rádio Slovakia International v spolupráci s Cenou Fantázie si vybralo poviedky Mareka Kolcuna Nezvaní a Miroslava Repaského s názvom Kde bolo tam nebolo a upravili ich do podoby rozhlasových hier. Z minuloročných súťažiacich poviedok bude vybraná ešte jedna, ktorá bude rovnako spracovaná.

Novinky na rok 2014

Organizátori zároveň vyhlásili dve novinky do nasledujúceho ročníka súťaže. Prvou je možnosť stať sa členom poroty pre každého, kto publikuje recenziu na nový zborník zo súťaže (na svojom blogu, alebo pod knihou na stránke Martinus.sk). Druhou novinkou je súťaž pre fantastické poviedky slovenských autorov v anglickom jazyku. Jedným z porotcov sa stane americký spisovateľ, držiteľ najvýznamnejších svetových žánrových ocenení Mike Resnick, ktorý je zároveň vydavateľom e-magazínu Galaxy’s Edge. Súťažiť v anglickej verzii budú môcť aj poviedky, ktoré už v slovenčine (či češtine) boli publikované. Vyhlasovanie výsledkov Martinus Ceny Fantázie 2013 bude zo záznamu uvedené na Rádiu Devín v piatok, 22. 11. 2013 v programe Večer na tému.

Martinus Cena Fantázie 2013

1. miesto: Marek Slabej – Otázka porozumenia

2. miesto: Ladislav Kravčík – Ai

3. miesto: Zuska Stožická – Letec do večnosti

4. miesto: Róbert Hric – Kosovski božur

5. miesto: Janka Javorka – Zabiť za kus plastu

Cena poroty: Zuska Stožická – Letec do večnosti

Cena Bibliotéky: Zuska Stožická – Letec do večnosti

Cena spoločnosti Intel pre najlepšiu sci-fi poviedku: Ivana Dubcová – Stalo sa to zajtra

Cena Béla: Ján Stopjak – Lilith

Cena OZ Fantázia pre najlepšiu fantasy poviedku: Miro Švercel – Starec a dieťa

Doterajší víťazi Ceny Fantázie

• 2003: Juraj Červenák (Banská Štiavnica)

• 2004: Alexandra Pavelková (Zvolen)

• 2005: Scarlett Rauschgoldová (Praha)

• 2006: Monika Michalovová (Prešov)

• 2007: Lucia Droppová (Žilina)

• 2008: Lívia Hlavačková (Bratislava)

• 2009: Lucia Droppová (Žilina)

• 2010: Tomáš Straňák (Martin)

• 2011: Ivan Čipkár (Košice)

• 2012: Martin Hatala (Košice)

• 2013: Marek Slabej (Praha)

