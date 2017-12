Slovenské hry zaujali New York svojou univerzálnosťou

V zrenovovanej Bohemian National Hall a divadle La Mame v New Yorku sa predstavili slovenskí divadelníci.

15. jan 2014 o 18:11 Norka Shedlock

Čítačky slovenských hier a prezentácia niekoľkých produkcií boli súčasťou každoročného podujatia, ktoré v New Yorku organizuje The Association of Performing Arts Presenters (APAP), inštitúcia zameraná na podporu divadelného umenia a profesionálov pracujúcich v rámci tejto siete.

Riaditeľka bratislavského Divadelného ústavu Vladislava Fekete prezentovala výber ako to najlepšie zo súčasného slovenského divadla. Najprv sa predstavili inscenované čítania úryvkov z hier Anny Gruskovej Rabínka a Viliama Klimáčka Holokaust, ktoré naštudovala Anabela Žigová, v súčasnosti pôsobiaca v New Yorku.

Rolu židovskej aktivistky Gisi Fleischmannovej, vedúcej ilegálneho výboru židovskej obce, ktorý sa snažil zastaviť deportácie, čítala Rosalba Rolón pôvodom z Portorika, pôsobiaca ako herečka v New Yorku.

„Nevedela som nič o príbehu tejto fascinujúcej ženy ani o slovenskom holokauste. Nie som ani Slovenka, ani židovka, ale cítila som solidaritu s touto ženou a s jej snahami. V tom bola táto hra univerzálna, som hrdá, že som mohla byť súčasťou tohto projektu,“ povedala Rosalba Rolón.

Aj Ginu Hinovú-Didonato, herečku a speváčku z Bulharska, ktorá pracuje v New Yorku už vyše desať rokov, lákajú témy spojené s históriou. Osobitne tie, o ktorých ľudia často nechcú hovoriť. Práve takou je otázka individuálnej viny na holokauste. „Ako herečka sa cítim silná, ak som súčasťou niečoho, čo je dôležité aj mimo scény.”

Akí diváci prišli na slovenské podujatie v New Yorku? Napríklad aj Bixian Wu, IT pracovník pôvodom zo severného Pekingu. „Milujem históriu východoeurópskych krajín, zvlášť bývalého Československa, čo je dôležité na pochopenie histórie komunizmu. Keďže som vyrastal v Číne, rád sa dozvedám, porovnávam, ako sa spoločnosti menia. Dejiny východnej Európy mi pomáhajú chápať niektoré problémy, ktoré stále existujú v súčasnej Číne. Umenie je dôležité na pochopenie ľudskej existencie so všetkými jej zlyhaniami,“ vyjadril sa Wu.

V druhej časti sa predstavila sólová produkcia Slávy Daubnerovej inšpirovaná dielom fotografky Francescy Woodmanovej, ktorá je známa predovšetkým vďaka čiernobielym autoportrétom. Woodmanovej fotografie odrážajú Daubnerovej pohľad na vlastnú tvorbu, ktorú označuje ako osobnú, intímnu, hľadajúcu spôsob, ako byť sama sebou. Scénografia využívala rôzne symboly – prázdne rámy, malé obrázky imaginárnych príbuzných, pančušky, vypchaté zvieratá.

Preklady hier a ich prezentácia na americkom javisku sú vítaným pozitívnym krokom na sledovanie univerzálnych tém a prezentáciu nových slovenských talentov.