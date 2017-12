Tipy na dnes

Film tohto týždňa v našich kinách je Vlk z Wall Street, v bratislavskej Open Gallery je vernisáž výstavy Amnesia.

16. jan 2014

Toto nemohol nakrútiť žiadny mäkkýš

„Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Prosím, prosím. Ďakujem. Ďakujem. Mohli by ste prosím prekontrolovať obálku?“ Režisér Martin Scorsese žiaril, keď v roku dostal Oscara za film Na druhej strane a mnohí mu to aj dopriali. Nebol to najlepší film v jeho kariére, ale aspoň vykompenzoval to, že naň dlhé roky čakal a napriek šiestim nomináciám (prvú mal už v roku 1981 za réžiu filmu Zúriaci býk) nikdy žiadneho nemal. Zato jeho spolupútnici Francis Ford Coppola či Steven Spielberg Oscara áno.

Dnes prichádza Scorsese do kín s Vlkom z Wall Street a prichádza v takej forme, ako už dávno nebol. Film o exemplárnom finančnom podvodníkom Jordanovi Belfortovi, o jeho dekadentnom životnom štýle a zvrátenej radosti z toho, čo robí, nemohol nakrútiť žiadny mäkkýš. A ani nenakrútil. Môžete žasnúť, ako to Scorsesemu šlo, a pritom byť vďační, že žijete v krajine, kde to nikto nechcel zcenzurovať. Dočká sa za to oscarovej odmeny?

„Veľa ľudí mi už za tie roky vravelo, ako mi želajú Oscara. Aj mnohí neznámi,“ hovoril v roku 2007. „Šiel som len tak po ulici alebo k lekárovi, alebo na röntgen, alebo vo výťahu a oni len tak prehodili: Mali by ste už jedného dostať. Všetkým im ďakujem.“

Vlk s Wall Street síce pripomína jeho filmy z najlepších čias, ale už sa naň aj spustila kopa sťažností. Scorsese a Leonardo DiCaprio v hlavnej úlohe vraj glorifikujú život podvodníka a robia zábavu z toho, nad čím by sa malo trúchliť. Aj niektorí jeho kolegovia z americkej filmovej akadémie mu odkázali, že sa má hanbiť, čím jasne povedali, že zaňho pri udeľovaní nominácii nezahlasujú.

Scorsese nič neglorifikoval, len nechcel byť moralistom a divákom kričať do očí, čo si myslí. „Potom by sa na mňa hnevali, že som urobil to, čo mali a chceli urobiť oni.“ Nemať Oscara, to sa dá ešte nejako prežiť. Ale nakrútiť prvoplánový film? Scorsese by asi povedal: Nie, ďakujem.

video //www.youtube.com/embed/iszwuX1AK6A

Amnesia

Vernisáž / Open Gallery, Bratislava, 18.00 h

Kurátorky Lýdia Pribišová a Monika Pavlechová vybrali diela piatich autorov z rôznych krajín, aby prostredníctvom nich hovorili o téme ľudskej pamäti. S ňou prirodzene súvisia aj úvahy o zabúdaní, vytesňovaní či zaznamenávaní konkrétnych vnemov a pocitov.

Maďarský autor Viktor Kótun predstaví videozáznam akcie Čítam horiace noviny (na snímke). Uvažuje v ňom o citáte amerického novinára H. L. Menckena, ktorý tvrdil, že „noviny sú prostriedkom, vďaka ktorému sú ignoranti ešte väčšími ignorantmi a blázni ešte väčšími bláznami“. Samotné pálenie novín je pritom rekonštrukciou akcie z roku 1970, ktorú realizoval predstaviteľ maďarského hnutia Fluxus Endre Tót.

Na výstave Amnesia, ktorá potrvá do 9. februára, uvidíte okrem videa Viktora Kótuna (HU) aj diela Navida Nuura (THR-NL), Moniky Pavlechovej (SK), Matěja Smetanu (CZ) a Ino Varvariti (GR).