Oscaroví favoriti sú Gravitácia a Špinavý trik

Oscary - nominácie v hlavných kategóriách

Najlepší film

12 rokov otrokom, Špinavý trik, Gravitácia, Kapitán Phillips: Prepadnutie lode Alabama, Vlk z Wall Street, Philomena, Nebraska, Ona, Klub poslednej nádeje

Najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe

Matthew McConaughey (Klub poslednej nádeje), Bruce Dern (Nebraska), Chiwetel Ejiofor (12 rokov otrokom), Leonardo DiCaprio (Vlk z Wall Street), Christian Bale (Špinavý trik)

Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe

Jared Leto (Klub poslednej nádeje), Barkhad Abdi (Kapitán Phillips: Prepadnutie lode Alabama), Michael Fassbender (12 rokov otrokom), Bradley Cooper (Špinavý trik), Jonah Hill (Vlk z Wall Street)

Najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe

Cate Blanchett (Jasmínine slzy), Sandra Bullock (Gravitácia), Judi Dench (Philomena), Amy Adams (Špinavý trik), Meryl Streep (Blízko od seba)

Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe

Lupita Nyong'o (12 rokov otrokom), Jennifer Lawrence (Špinavý trik), June Squibb (Nebraska), Julia Roberts (Blízko od seba), Sally Hawkins (Jasmínine slzy)

Réžia

Steve McQueen (12 rokov otrokom), Alfonso Cuarón (Gravitácia), David O. Russell (Špinavý trik), Martin Scorsese (Vlk z Wall Street), Alexander Payne (Nebraska)

Najlepší cudzojazyčný film

Veľká nádhera, réžia: Paolo Sorrentino (Taliansko), Hon, r. Thomas Vinterberg (Dánsko), Omar, r. Hany Abu-Assad (Palestína), Prerušený kruh, r. Felix van Groeningen (Belgicko), L' Image manquante / The Missing Picture, r. Rithy Panh (Kambodža)

Adaptovaný scenár

John Ridley (12 rokov otrokom), Terrence Winter (Vlk z Wall Street), Steve Coogan, Jeff Pope (Philomena), Julie Delpy, Ethan Hawke, Richard Linklater (Pred polnocou), Billy Ray (Kapitán Phillips: Prepadnutie lode Alabama)

Pôvodný scenár

Eric Warren Singer, David O. Russell (Špinavý trik), Spike Jonze (Ona), Bob Nelson (Nebraska), Woody Allen (Jasmínine slzy), Craig Borten, Melisa Wallack (Klub poslednej nádeje)

Animovaný film

Ľadové kráľovstvo, Kaze tachinu / The Wind Rises, Ja, zloduch 2, Krúdovci, O myške a medveďovi

Dokumentárny film

Akt zabitia, El Midan (The Square), Cutie and the Boxer, 20 Feet from Stardom, Dirty Wars

Pôvodná filmová pieseň

Let It Go (Ľadové kráľovstvo), Ordinary Love (Mandela: Long Walk to Freedom), The Moon Song (Ona), Happy (Ja, zloduch 2), Alone Yet Not Alone (Alone Yet Not Alone)