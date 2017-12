Tipy na dnes

Autumnist, Za krížom, Ľudovít Štúr.

17. jan 2014 o 0:00 her, jem, kul

Autumnist

Koncert: Stanica Žilina-Záriečie, 20.00 h

Je to hudba, ktorá sa nezmestí do jedného žánru, ale mieša ich dokopy niekoľko. A je to dobre. Vlado Ďurajka a jeho kolegovia vystupujúci pod značkou Autumnist striedajú krátke motívy a vyhrávky s pár tónmi, hypnotizujúce basové linky s beatmi, ich pesničky majú „neslovensky“ vypracované aranžmány aj zvuk kombinujúci elektroniku a živé nástroje. Jeden z najzaujímavejších slovenských hudobných projektov dnes začína turné po Slovensku, po dnešnom žilinskom večere sa zastaví zajtra v centre Záhrada v Banskej Bystrici a ďalších šiestich mestách. Ako to bude vyzerať na pódiu? Kapelník má laptop a klávesy, uvidíte tradičný rytmický dvojzáprah basa/ bicie, gitaristu, hráča na gramofóny aj videoprojekciu.

video //www.youtube.com/embed/Jxpq7weQcEM

Za krížom

Výstava: Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, do 30. 3.

„Umenie je jedným z prostriedkov, ktoré dokážu priblížiť tajomstvo viery svetu. Nedá sa celkom uchopiť, no vytrvalým a pozorným záujmom sa dá sprítomniť,“ píšu kurátorky Lucia Benická a Ivana Pástorová o nedávno otvorenej výstave dokumentárnych fotografií Za krížom.

Vybrali na ňu fotografie známych slovenských dokumentaristov Andreja Bána, Alana Hyžu, Pavla Breiera, Jozefa Sedláka, Jozefa Ondzíka, Borisa Németha a ďalších. Výstavu dopĺňa výnimočný cyklus fotografií Brána naděje, na ktorom český fotograf Jindřich Štreit pracoval štyridsať rokov.

Téma je teda jasná – viera, avšak prístup každého z fotografov sa odlišuje. Nielen osobitným štýlom, ale najmä výberom udalostí, ktoré sa rozhodli zaznamenať a spôsobom, akým na ne nazerajú. Napokon, náboženská tematika nie je v tvorbe domácich autorov, ničím nezvyčajným. V minulosti sa jej venovali napríklad Martin Martinček, Tibor Huszár či Karol Kállay.

„Výstava otvára priestor pre obe interpretačné roviny. Pre tie, ktoré skúmajú všeobecne krehké väzby histórie, umenia (fotografie), spoločnosti, sociológie, náboženstva, ale tak isto hovorí aj o zodpovednosti umenia neustále tieto vzťahy otvárať,“ píše o výstave Jozef Sedlák.

V Liptovskom Mikuláši si ju môžete pozrieť do 30. marca.

Jindřich Štreit: Brána naděje.

Ľudovít Štúr

Výstava / Slovenské národné múzeum

Dva týždne sa budú dať vidieť v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave relikvie Ľudovíta Štúra. V rámci aktuálnej výstavy tam pri príležitosti výročia jeho tragického úmrtia sprístupnia kostrové ostatky, broky a originálny portrét.

Osobné pamiatky Ľudovíta Štúra (1815 - 1856) patria v zbierkach národného múzea k tým

najcennejším. Väčšina predmetov sa nachádza v jeho múzeu v Modre, časť si môžu pozrieť aj návštevníci Múzea Slovenských národných rád na Myjave.

Počas interaktívnej výstavy 120 rokov SNM budú vystavené kostrové ostatky darované jeho bratom Jánom, ktorý ich dostal od Jána Kalinčiaka. Návštevníci môžu do konca januára vidieť aj Štúrov jedinečný portrét v rozmeroch 12 x 18 cm, ktorý bol zhotovený metódou dagerotypie, prvou prakticky používanou komplexnou metódou fotografovania.