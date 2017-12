Čo sa dá vidieť v kinách

Vlk z Wall Street, Zlodejka kníh, Na život a na smrť, Komorník, Nežné vlny, Nymfomanka I.

18. jan 2014 o 0:00 (kul)

Vlk z Wall Street

180 minút

Leonardo DiCaprio a Martin Scorsese sú producentmi filmovej adaptácie knihy Jordana Belforta, v ktorej DiCaprio pod Scorseseho režijným vedením stvárnil autora Belforta – pôžitkárskeho finančníka, odsúdeného podvodníka a defraudanta, prezývaného Vlk z Wall Street. Snímka vzbudzuje nadšenie kritikov, žne filmové ceny a Leonardo DiCaprio získal za svoj výkon v hlavnej role Zlatý glóbus.

Zlodejka kníh

131 minút

Podľa románu austrálskeho autora Markusa Zusaka nakrútil prevažne televízny britský režisér Brian Percival (Panstvo Downton) koprodukčnú americko-nemeckú vojnovú drámu o malej Liesel Memingerovej (Sophie Nélisse), ktorá žije počas 2. svetovej vojny u pestúnov (Geoffrey Rush, Emily Watson), ukrývajúcich v dome židovského utečenca Maxa (Ben Schnetzer).

Na život a na smrť

120 minút

Kniha člena americkej elitnej jednotky Navy SEALs Marcusa Lutrella so siahodlhým názvom Lone Survivor: The Eyewitness Account of Operation Redwing and the Lost Heroes of Seal Team 10 z roku 2007 sa stala námetom pre akčnú vojnovú drámu scenáristu a režiséra Petra Berga (Kráľovstvo, Hancock, Bojová loď). V roku 2005 sa americkí vojaci pokúsili zlikvidovať vysoko postaveného veliteľa Talibanu v Afganistane, no boli príliš útlocitní, a tak sa akcia skončila fiaskom. Jedným z najväčších, aké Američania v Afganistane utŕžili. Vďaka spolupráci filmárov s americkými ozbrojenými silami sa pomerne presvedčivý film podarilo nakrútiť za relatívne skromných 50 miliónov dolárov.



Komorník

132 minút

Režisér Lee Daniels, tvorca dvomi Oscarmi ocenenej drámy Precious, rozpráva príbeh Cecila Gainesa (Forest Whitaker), ktorý v rozpätí rokov 1952 až 1986 ako komorník v Bielom dome obsluhoval prezidentov Spojených štátov. Hviezdne obsadený film vznikol s rozpočtom 30 miliónov dolárov.

Nežné vlny

96 minút

Tvorca divácky úspešných českých komédií Účestníci zájezdu, Ženy v pokušení a Muži v naději Jiří Vejdělek v spolupráci s televíziou Nova ponúka retrokomédiu z roku 1989 o prvej láske synčeka z dobrej rodiny Vojta (Robert Cejnar) a jeho červenovlasej spolužiačky Ely (Lucie Šteflová), akvabely, ktorá sa chystá do Paríža.

Nymfomanka I.

122 minút

Po Françoisovi Ozonovi a Abdellatifovi Kechichem ponúka svoj sústredený pohľad na podoby, vývoj, premeny a zmysel ženskej sexuality ďalší pán v najlepších rokoch – dánsky filmový génius Lars von Trier. Neobvykle otvorené, ale rozhodne nie samoúčelné komplexné dielo v ôsmich kapitolách, ktoré životný príbeh hrdinky i ľudskú sexualitu ako takú zobrazuje a skúma zo všetkých možných strán, telesných otvorov a polôh.