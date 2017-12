Nové knihy

František Malec: Rypáky v koryte, Sudabeh Mohafez: Hoří, Jana Juráňová: Nevybavená záležitosť

19. jan 2014 o 13:48 Alexander Balogh, (ba)

František Malec: Rypáky v koryte

M’ ART PRINT

„Hrali nám sólo / a všetko bolo / saxík / taxík sexík... / Škoda že nie je na zemeguli / viac takých Mexík,“ vrcholí strhujúca veršovačka nazvaná Esmeralda. František Malec, autor kabaretu, scenárista a textár zaradil do svojej knihy vyše šesťdesiat piesňových textov z kabaretu Glóbus Európy a ďalších rozhlasových a divadelných projektov, ktoré pripravil so svojím nitrianskym divadlom Divá hus.

Sudabeh Mohafez: Hoří

Větrné mlýny

Skvelou psychologickou štúdiou Mohafez potvrdila príslušnosť k hviezdnej zostave súčasnej nemeckej ženskej prózy. Autorka, po otcovi Iránka, napísala napínavý príbeh lásky, smrti, pomalosti a pamäti, charakterizovaný sloganom Späť je miesto, ktoré neexistuje. Úspešnej hudobnej producentke vyhorí byt, prežije len zázrakom a ešte mesiace po požiari vedie nekonečné dialógy s osobami, ktoré existujú len v jej hlave.

Jana Juráňová: Nevybavená záležitosť

Aspekt

Trojnásobná finalistka Ceny Anasoft litera prichádza s knihou, kde sa cez príbeh mladej ženy na starom portréte ponára do životov iných, aby do nich úspešne vtiahla aj čitateľa. So zmyslom pre kontrast detailne konkretizuje priestory, do ktorých jemne skicuje svoje protagonistky (ja–rozprávačku, Editu, Mačku, Soňu, Marišku a ďalšie) a ich vzťahy s okolitým svetom.

Daniel Silva: Angličanka

Slovenský spisovateľ

Americký autor špionážnych románov tentoraz svojho hrdinu – tajného agenta Gabriela Allona vytiahne z ústrania v Jeruzaleme, kde si chcel s manželkou odpočinúť. Samozrejme, opäť sa zjaví prípad, ktorý ho vtiahne do dramatického deja. Pri pátraní po vychádzajúcej hviezde britského politického neba Madeline Hartovej sa dostane cez Korziku a Marseille až do Moskvy, kde si mnohí želajú jeho smrť.