Na festival Pohoda prídu aj Tricky a Mogwai

V lete čaká koncertná premiéra na Slovensku slávneho britského producenta aj škótsku skupinu.

20. jan 2014 o 6:00 Oliver Rehák

Na britskej scéne debutovali v polovici 90. rokov, majú radi skôr pomalšie tempá a temnejšie atmosféry. To je všetko, čo ich spája.

Vlastne ešte sa jedna vec nájde - obe tieto mená si zahrajú na najväčšom hudobnom festivale u nás. Ďalšími novými potvrdenými menami tohto ročníka Pohody sú Tricky a Mogwai.

video //www.youtube.com/embed/ViHiOopNTlc

Ten, čo nepotreboval Massive Attack

Má jamajsko-ghanské korene, jeho otec bol uznávaným muzikantom, mama písala básne, no keď mal štyri roky spáchala samovraždu. Vychovala ho babka, ktorej nevadilo, keď namiesto školy sedel doma a pozeral staré horory.

Príbeh ako z filmu, nečudo, že Adrian Nicholas Matthews Thaws, ktorý sa preslávil pod prezývkou Tricky sa objavil v niekoľkých filmoch. V Bessonovom Piatom elemente hrá pomocníka hlavného zloducha, ktorý ho zabije pri telefonovaní. Namiesto hrania vedľajších postáv sa však charizmatický černoch rozhodol pre hudbu a urobil dobre.

Stál pri zrode kultovej skupiny Massive Attack. Podieľal sa na prvých nahrávkach tejto bristolskej partie, ktorá definovala trip-hop, downtempových pesničkách postavených na chytľavej basovej figúre, výrazných spevákoch a nápadito využitých samplov z rôznej inej hudby. Bolo to zjavenie - zrazu tu bola úplne nová hudba, ktorá prepojila niekoľko žánrov.

Keď sa Tricky rozhodol pre sólovú kariéru, hneď na jeho debute Maxinquaye (1995) bolo jasne počuť, do akej miery sa podieľal na zvuku Massive Attack a že nevie len rapovať či rozprávať do hudby. Osamostatnenie sa bolo nevyhnutnosť. Nie všetky nápady mu v kapele prešli a keď aj áno, mal o nich trochu inú predstavu, čo dokazuje pesnička Overcome. Tá je jeho verziou zhudobnenia textu Karmacoma.

Pri debute ukázal aj cit pre talenty. Práve on predstavil svetu neznámu tínedžerku Martinu Topley-Bird a svet mu tlieskal - získal prestížnu Mercury Music Prize a časopis NME zvolil Maxinquaye za album roka.

Namiesto opakovania úspešnej šablóny sa snažil ísť ďalej. Stále nanovo skúšal miešať hip hop so soulom, dubom, rockom, elektronikou a popom, zoznam hostí na ďalších albumoch často presahoval počet ich pesničiek, no s výnimkou temného Pre-Millenium Tension (1996) vždy prišli skôr len záblesky, pár zaujímavých momentov než kompaktná silná nahrávka.

Dnešný štyridsiatnik to spätne uznal aj sám a vrátil sa k svojim začiatkom. "Toto je konečne album na ktorom si stojím za každou skladbou. Robím to, čo som robil na mojom debute," povedal vlani pre Pitchfork o svojej novinke False Idols. Práve tú predstaví aj na Pohode, podľa posledných koncertných videí sa vrátil aj k pesničkám z úspešného prvého albumu.

video //www.youtube.com/embed/KbwIFzxD1-w

Už nielen post-rock

Mogwai znamená v čínštine Zlý duch, diabol. Keď si k tomu pridáte názvy skladieb Fear Satan alebo Death Rays či albumu Hardcore Will Never Die, But You Will, asi by ste očakávali úplne inú hudbu než hrá táto pätica z Glasgowa.

Kým Tricky sa spája so začiatkami trip-hopu, mladí Škóti stáli pri vzniku post-rocku. Bola to hudba, v ktorej išlo viac o dlhé epické inštrumentálne plochy než o pesničky, gitary išli viac po postupnom budovaní atmosféry, viac sa hrali so zvukom, farbami a dynamickými kontrastmi než s tradičnými riffmi či akordami.

Mogwai výrazne pomohol legendárny britský dídžej a moderátor John Peel, ktorý si ich veľmi rýchlo obľúbil a oslovili aj publikum kapiel ako My Bloody Valentine či Pixies.

Prvá výraznejšia zmena štýlu prišla s kolekciou Happy Songs For Happy People (2003), kde sa kapela začala pohrávať aj s elektronikou a tá už na čerstvom albume Rave Tapes začína prevažovať.

Album, s ktorým Škóti prídu v lete do Trenčína, práve vychádza a ukazuje, že čo ich hudba stratila na rockovosti, to získala na atmosfére pripomínajúcej súčasné nehollywoodske filmové soundtracky. Naživo to z veľkého pódia sľubuje príjemné počúvanie.