Galéria v divadle

Slovenské národné divadlo a Slovenská národná galéria sa rozhodli obohatiť, rozšíriť a doplniť dramaturgickú ponuku SND.

20. jan 2014 o 13:15 snd

Dve erbové inštitúcie – Slovenské národné divadlo (SND) a Slovenská národná galéria (SNG) – sa rozhodli obohatiť, rozšíriť a doplniť dramaturgickú ponuku SND o kvalitný výstavný program. SNG ho bude pripravovať exkluzívne pre SND v spoločenských priestoroch novej budovy po celý rok 2014.

Pozývame Vás na vernisáž prvých dvoch výstav v stredu 22. januára 2014 o 17.30 hod. v novej budove SND.

Výstava divadelných plagátov zo zbierok SNG má názov Hra pre oko. Ďalšou je výstava Poetika periférie, ktorá v umeleckých dielach Lucie Tallovej, Rastislava Sedlačíka, Dominika Hlinku, a Olju Triašku Stefanoviča odhalí niekedy znepokojivú, inokedy poetickú tvár periférie. Na vernisáži bude prítomný generálny riaditeľ SND Marián Chudovský, kurátori Viera Kleinová a Alexandra Tamásová, ako aj výtvarníci. Hudobným hosťom bude Martin Geišberg.

„Sme radi, že sa na nás vedenie divadla obrátilo s návrhom ďalšej spolupráce. Limity spôsobené rekonštrukciou galérie a ambícia divadla obohatiť ponuku pre svojich návštevníkov vyústili do spoločného projektu Galéria v divadle. Naším cieľom je pripraviť na mieru šitý výstavný plán, ktorý by zahŕňal rôzne tituly – originálne tematické výstavy súčasného umenia, výber z užitého umenia, scénografie spolu so sprievodným slovom a s garanciou kvality. Vždy ma tešia také projekty, ktoré vzniknú spontánne a sú podriadené výsledku. A to sa, myslím, v tomto prípade stalo – určite vyhráva návštevník, ktorý dostáva povestné 2 v 1,“ privítala možnosť spolupráce generálna riaditeľka SNG Alexandra Kusá.

„Je to úžasné, ak si erbové inštitúcie slovenskej kultúry spontánne podajú ruky a poprajú si všetko dobré na spoluprácu, ak to vyplynie zo vzájomného pocitu, že jeden druhého potrebujeme. Je to tak asi predurčené, malo by to tak jednoucho byť, bez žiadnych mimoriadnych komentárov. Ale predsa... SND a SNG sú inštitúcie, ktoré sa musia vzájomne vnímať a obohacovať. Deje sa to tak, hoci máme rôznu dramaturgiu, impulzy na našu tvorbu sú predsa len vychádzajúce zo spoločnej základne.

Rešpektujeme sa navzájom, hovoríme podobným jazykom, komunikujeme o projektoch. Bez akejkoľvek koordinácie však vznikol napríklad projekt zvaný Robert Wilson, výstava tohto kontroverzného amerického umelca vzrušila naše prostredie. Projekt nazvaný jednoducho 1914 v réžii Roberta Wilsona, pripomínajúci storočnicu prvej svetovej vojny, pripravuje Činohra SND v koprodukcii s pražským Národným divadlom a s budapeštianskym Vígszínház. Príklad toho, že máme spoločné zámery, usilujeme sa o dosiahnutie spoločných cieľov.

Chceme ponúknuť našim spoločným divákom tú najvyššiu možnú kvalitu zážitku. SND vlastní nádherné priestory vhodné aj na galerijné výstavy. Náš divák si už zvykol prísť o hodinku skôr pred začiatkom predstavenia a pokochať sa pohľadom na výtvarné diela, užiť si atmosféru priestoru. Preto sa snažíme vytvárať tzv. gesamtkunstwerk, spoločného ducha priestoru, genia loci. Mám dojem, že sa nám to darí. Nie je to len čiastková improvizácia vyplývajúca z momentálnej situácie zapríčinenej rekonštrukciou SNG, ale spontánna potreba pre výbavu kultúrneho človeka,“ uviedol Marián Chudovský, generálny riaditeľ SND.

Výstavy si návštevníci môžu pozrieť hodinu pred predstavením podľa aktuálneho programu.