Nové CD

Mark Lanegan: Has God Seen My Shadow?, VENI Academy: Rolling Tones/ In Zarter Bewegung, Bloom: Let The Good Days Come, Herzog Herzog: Sitzfleisch

21. jan 2014 o 16:16 Oliver Rehák, (her)

Písmo: A - | A + 0 0 Mark Lanegan: Has God Seen My Shadow?

Light in the Attic Po skvelom Blues Funeral (2012) a vlaňajšom albume coververzií sa Mark Lanegan pripomína výberovým trojcédečkom. Je to výber z jeho sólových nahrávok v kariére, ktorá sa rozbiehala paralelne popri kapele Screaming Trees, ale obsahuje aj tucet dosiaľ nevydaných pesničiek majiteľa elektrizujúceho tmavého hlasu. VENI Academy: Rolling Tones/ In Zarter Bewegung

ISCM Súbor VENI založili koncom 80. rokov študenti VŠMU, aby mohli hrať súčasnú hudbu. To sa im podarilo, spolu s organizovaním koncertov a nahrávaním. Daniel Matej, Ivan Šiller a Marián Lejava v roku 2010 vymysleli projekt VENI Academy, do ktorého zapojili súčasných študentov a výsledkom je debutové 2CD. Bloom: Let The Good Days Come

Bloom Ženský alt spievajúci pokojné pesničky v angličtine, trochu folk, trochu džezpop, príjemný zvuk postavený na sofistikovaných gitarových vyhrávkach, basgitara, bicie, na ozvláštnenie sa párkrát ozve klavír, hammond organ alebo harfa. Tak znie prvý album bratislavskej skupiny Bloom. Počuť, že za ním stojí partia skúsených muzikantov. Herzog Herzog: Sitzfleisch

Exitab Jeho debut vo februári 2011 bol siedmou nahrávkou znač〜ky Exitab, tento má katalógové číslo 51. To ukazuje čulú aktivitu vydavateľstva aj mladého autora, ktorý sa muzikálne pohráva s rôznymi elektronickými zvukmi a žánrami. Výsledkom sú (na jednu výnimku) rytmické inštrumentálky pre pokročilých tanečníkov.