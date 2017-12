Kultúrne tipy

Bony a klid, Hra pre oko a Poetika periférie, Folklórum live

22. jan 2014 o 0:00 Miloš Krekovič, Miloš Krekovič, ba, her

Bony a klid

Spomínate si ešte na starých vekslákov?

Film / Dvojka 22.00

Ak nejaký film pomohol pádu komunizmu, tak to bol Bony a klid. Keď sme toto napísali minulý rok do seriálu Ako vzniká hit, hit sa stal aj z toho článku na webe a diskusia pod ním mala takmer tristo príspevkov. To sme ešte nevedeli, že vekslácka akčná dráma bude mať aj druhý diel, ktorý príde na budúci mesiac aj do našich kín.

Prekvapivo pravdivý a drsný pohľad na fenomén vekslákov - kšeftárov s cudzou menou a iným nedostatkovým tovarom - mohol vzniknúť len na sklonku socializmu. V roku 1987 Radek John nesníval o politike, ale ako novinár a scenárista vyťahoval témy, ktoré boli tabu. A Vít Olmer, ktorý sa od povolania herca dostal k réžii, šiel vo svojom filme na doraz. Ani vtedy však nebolo samozrejmé verejné priznanie, že u nás existujú narkomani, veksláci a prostitúcia. Film bol rýchlo zakázaný a potom povolený, keď sa zistilo, že je to zbytočné. Medzičasom koloval na videu po celej republike.

Príbeh mladého automechanika, ktorý príde do Prahy a skončí na šikmej ploche, má dodnes čaro. Nielen pre bláznivý strih v štýle prvých videoklipov, dookola vnucovaný západniarsky pop a Romana Skamene na úrovni Scorseseho gangsterky. Uvidíme, aké bude stretnutie vekslákov po dvadsiatich piatich rokoch v chystanom druhom dieli.

Hra pre oko a Poetika periférie

Galéria v divadle SND / 17.30

Dnes otvoria v novej budove Slovenského národného divadla dve výstavy, ktoré pripravila Slovenská národná galéria v rámci novej spolupráce týchto popredných kultúrnych inštitúcií. Úžitok je obojstranný, galéria má možnosť prezentovať svoje zbierky aj počas dlhodobej rekonštrukcie a divadlo obohatí svoj dramaturgický plán o kvalitné výstavy. A najmä návštevníci divadla majú možnosť vždy hodinu pred predstavením pozrieť si zadarmo príťažlivé výtvarné diela. Prvými akciami projektu Galéria v divadle sú Hra pre oko - výstava divadelných plagátov (kurátorka Viera Kleinová) a Poetika periférie, predstavujúca prevažne maliarske a fotografické diela zaoberajúce sa objektmi a javmi zdanlivo okrajovými a „nízkymi“ (kurátorka Alexandra Tamásová).

Folklórum live

Koncert / rádio Slovenský rozhlas 19.00

Sú to dve podoby, dve generácie súčasného pesničkárstva u nás. Ďalšími hosťami koncertného cyklu Folklórum budú dnes večer skupina Tu v dome a Katarína Kubošiová, ktorá vystupuje pod pseudonymom Katarzia. Spája ich vydavateľstvo Slnko records, ale inak robia úplne odlišnú hudbu. Husle, violončelo, banjo, gitara a bicie - „akustický anti-pop, žiadne fňukanie o láske“ verzus jedna nylonová gitara a príbehy zo sveta dvadsiatničky, ktorá vlani vydala pozoruhodný debutový album. Vstup je voľný, koncertná sála Slovenského rozhlasu má kapacitu 150 miest a kto nežije v Bratislave, môže si naladiť priamy prenos dvojkoncertného večera na rádiu Devín.