Sziget má iný termín a Queens of the Stone Age

Organizátori najväčšieho letného festivalu v strednej Európe oznámili novinky tohto ročníka.

22. jan 2014 o 13:48 SITA

Queens Of The Stone Age, Calvin Harris, Placebo. To sú tri najznámejšie mená, ktoré zverejnil Sziget. Maďarský festival sa bude konať o týždeň neskôr než bol jeho tradičný termín.

BRATISLAVA. Organizátori 11. ročníka maďarského multižánrového festivalu Sziget oznámili mená prvých potvrdených interpretov. Na podujatí sa predstavia Queens Of The Stone Age, Calvin Harris, Placebo, Imagine Dragons, Stromae, Klaxons, Laidback Luke a Starlight Girls.

Tento rok sa festival bude konať oproti predošlým ročníkom o týždeň neskôr, konkrétne od 11. do 18. augusta. "Vyzerá to, že posunúť festival o˙týždeň neskôr bolo dobré rozhodnutie, pretože už teraz vieme ohlásiť lepších interpretov, než tomu bolo pred rokom v˙tomto čase. Vďaka novému termínu máme viacej možností na headlinerov, ktorí sú v tom čase na európskom turné," uviedol zakladateľ a hlavný organizátor festivalu Károly Gerendai.

Queens Of The Stone Age sa sformovali v roku 1996 po tom, čo sa rozpadla kapela Kyuss frontmana Josha Hommeho. Ich debutovým albumom je eponymná nahrávka, ktorá vyšla v roku 1998. Po nej nasledovali štúdiovky Rated R (2000), Songs For The Deaf (2002), Lullabies To Paralyze (2005), Era Vulgaris (2007) a ...Like Clockwork (2013).

Kapelu charakterizujú výrazné gitarové riffy, pričom žánrovo býva najčastejšie zaraďovaná k hardrocku, prípadne k desertrocku alebo stone rocku. Okrem spomínaného speváka a gitaristu Josha Hommeho v súčasnosti v zostave skupiny figurujú aj Troy Van Leeuwen (gitara), Dean Fertita (klávesy), Michael Shuman (basgitara) a Jon Theodore (bicie).