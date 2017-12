Film Špinavý trik môžete obdivovať alebo neznášať

Dávno film nerozdelil publikum tak ako tento. Špinavý trik môžete obdivovať alebo neznášať. Tretej cesty niet.

23. jan 2014 o 16:22 Miloš Ščepka

Neponúka nový príbeh ani podmanivých hrdinov. Špinavý trik sa vám bude páčiť, len ak milujete retro 70. rokov.

Členovia americkej filmovej akadémie ho milujú. Filmu Špinavý trik nadelili nominácie na Oscara za najlepší film, scenár, réžiu, strih, výpravu, kostýmy, herecké výkony v hlavných i vo vedľajších úlohách. Do kina teda divák vchádza s veľkými očakávaniami.

To, čo dostane, je jemným postmodernizmom poznačené retro 70. rokov. Retro až do najmenších detailov. Od „televízne“ rozmazaných úvodných titulkov cez spôsob rozprávania, herecké výkony, zvuk, kameru, strih až po príbeh.

Ak sa dnes filmy usilujú uchvátiť diváka od prvých sekúnd, Špinavý trik nám hneď na začiatku ponúka pomalé zábery na nesympatického chlapa, unavene si lepiaceho trápny príčesok. A to je ešte jedna zo zaujímavejších scén!

Ťažkopádny

Recenzia Špinavý trik American Hustle, 129 minút Scenár: Eric Warren Singer, David O. Russell.

Eric Warren Singer, David O. Russell. Réžia: David O. Russell.

David O. Russell. Kamera: Linus Sandgren.

Linus Sandgren. Účinkujú: Christian Bale, Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, Amy Adams, Robert De Niro a ďalší.

Christian Bale, Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, Amy Adams, Robert De Niro a ďalší. Premiéra v SR: 23. 1. 2014

Príbeh v skratke znie sľubne: ambiciózny agent FBI vydieraním prinúti dvojicu drobných podvodníčkov na spoluprácu. Pripravia pascu na podplatných politikov. Akurát, že sa do nej chytá veľmi veľa rýb – čoraz väčších, a teda nebezpečnejších.

V režijnej koncepcii Davida O. Russella je však príbeh vedľajší. Rozpráva ho totiž takým spôsobom, že sa rýchlo stane ľahostajným.

Tým viac, že autor svoj opus nevyhranil ani žánrovo. Na drámu je primálo dramatický, na komédiu primálo vtipný, na pastiš až príliš ťažkopádne a otrocky napodobňuje dobový filmový jazyk.

Výsledkom je, že divák si nikdy nemôže byť istý, či sa smeje na zámernom majstrovsky vystavanom gagu, alebo na trápnom nepodarku.

Majstri banality

Scenárista a režisér sa plne sústredili na postavy. Herci umne vytvárajú realistické presvedčivé charaktery. Škoda, že nedostali do vienka príťažlivosť, sympatie ani charizmu.

Christian Bale hrá úverového podvodníka Irvinga Rosenfelda ako samoľúbeho bezcitného hajzlíka s pupkom, skrývanou plešinou a detstvom v štýle Chaplinovho Kida. Jeho partnerka v zločine i v posteli Sydney Prosser (Amy Adams) je v štýle 70. rokov bez mejkapu a bez podprsenky, zato s nemožnými účesmi. Vráskavá starnúca mrcha, ktorá robí všetko pre to, aby na mužov pôsobila ako idol sexu, ale výsledkom je skôr len kŕč.

Jennifer Lawrence hrá Irvingovu manželku Rosalyn ako typickú blondínku: hlúpu, zbabelú, egoistickú, ignorantskú, povrchne vypočítavú žienku domácu. Trpí nečakanými a nezdôvodnenými záchvatmi geniality.

Machovský agent FBI Richie DiMaso (Bradley Cooper) nosí natáčky, aby mal módne kučeravé vlasy a myseľ mu zatemňuje tupá ambicióznosť, silnejšia ako pud sebazáchovy.

Ešte tu máme starostu Atlantic City Carmine Polita (Jeremy Renner). Úplatky síce investuje do rozvoja svojho mesta, ale to nič nemení na fakte, že je skorumpovaná sviňa. To najlepšie, čo sa dá povedať o DiMasovom šéfovi Stoddardovi (Louis C.K.) je, že pôsobí ako utáraný slaboch. Najsympatickejšie vyznieva Robert De Niro v malej úlohe mafiánskeho bossa, obávaného zabijaka.

Nuda tkvie v detailoch

Všetko samí sviniari, podvodníci alebo slabosi a ťuťmáci. Nie takí bizarní ako vo filmoch bratov Coenovcov, ani takí smiešni ako u Woodyho Allena. No ak milujete 70. roky alebo patríte k tým, čo dokážu celé hodiny sledovať plazy v teráriu, prídete si na svoje.

Nielen réžia, herci a kamera sa vyžívajú v samoúčelných detailoch, drobnokresbe i ťažkotonážnej doslovnosti. Ak by autor hudby Danny Elfman nebol v titulkoch, sotva by niekto spoznal, že ju skomponoval dlhoročný geniálny spolupracovník Tima Burtona.

Špinavý trik nemá umelecké ambície. Neponúka nový príbeh, bláznivú akciu, zábavnú štylizáciu, podmanivých hrdinov.

Nedočkáme sa ani ilúzie spravodlivosti a katarzie. Takmer vo všetkom sa líši od ostatných filmov. Možno práve preto prilákal pozornosť hollywoodskych akademikov. A keďže tržby už takmer štvornásobne prevýšili rozpočet, tak asi aj divákov.

Nech vyvoláva akékoľvek pochybnosti, jedno je isté: takýto film ešte nikdy nenominovali na desať Oscarov!