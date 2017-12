Divadelné premiéry

Set Up v Elledanse, Mastný hrniec v Spišskom divadle a Pán Mimo v Slovenskom národnom divadle v Bratislave.

24. jan 2014 o 0:00 Eva Andrejčáková, ea

Čas na zmenu

V réžii Radoslava Piovarčiho pripravilo bratislavské divadlo Elledanse inscenáciu Set Up, ktorú uvedie dnes večer v premiére. Tanečno-performatívne predstavenie otvára tému zmeny - meníme sa a nechávame sa meniť, nechávame sa ovplyvniť, dokážeme sa adaptovať na všetko, čo nám daná chvíľa prináša. To je viac či menej zrkadlom každého z nás. Nevieme, či dodržujeme nejaké pravidlá, no postupne zisťujeme, že hranice sa dajú búrať a možnosti napredovania sú nekonečné. Účinkujú Michaela Králiková, Jana Šuchová, Dana Okáliková a Michal Heriban.

Mastný hrniec

Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi uvádza svoju prvú premiéru regionálnej divadelnej sezóny v duchu slovenskej klasiky. Veselohru Júliusa Barča-Ivana Mastný hrniec o tom, čo sa stane, keď omylom vyhlásia profesora botaniky za ministra financií, naštudoval umelecký šéf súboru Ján Sládeček.



Pán je Mimo, tak sa ožení

Nie je nič horšie ako bieda, hovorí unudený kapitalista pán fon Lips. Zo svojho bohatstva a nič nehovoriaceho prepychu je však celkom mimo. Nevie sa z neho úprimne tešiť, a tak sa rozhodne oženiť s prvou dámou, ktorá mu príde do cesty. Cez jeho postavu sa rakúsky dramatik, herec a satirik Johann Nepomuk Nestroy (1801 - 1862) vysmieva rýchlokvasným zbohatlíkom, ktorí nevedia, čo so sebou. Takých poznáme aj dnes. „Je to aj trochu veľký Gatsby, nevie alebo nedokáže sa zaradiť do spoločnosti, a v opačnom garde vlastne Pyšná princezná,“ hovorí režisér Ľubomír Vajdička, ktorý inscenáciu hry Pán Mimo naštudoval pre Slovenské národné divadlo. Ako tvrdí, so žánrom frašky nemá až také skúsenosti, no je rád, že meno umelca, ktorý bol vo Viedni odjakživa pojmom a za Rakúsko-Uhorska vystupoval ako herec v Bratislave, sa objavilo aj v repertoári slovenských divadiel. SND uvádza Pána Mimo v historickej budove v rámci dvoch víkendových premiér. V hlavnej úlohe sa predstaví Daniel Heriban, spolu s ním účinkujú Dušan Tarageľ, Tomáš Vravník, Braňo Bystriansky, Diana Mórová, Marián Labuda, Tomáš Maštalír a ďalší.