Grammy budú večerom legiend a špeciálnych vystúpení

Špekulácie o víťazoch a účinkujúcich galavečera prestížnych hudobných cien vrcholia. Priamy prenos v nedeľu odvysiela aj Česká televízia.

23. jan 2014 o 18:14 Oliver Rehák

V nedeľu rozdajú prestížne hudobné ceny Grammy, chystajú sa špeciálne vystúpenia

Skupiny Foo Fighters, Queens of the Stone Age a Nine Inch Nails by sa na jedno pódium nezmestili, no ich šéfovia bez problémov.

Dave Grohl, Josh Homme a Trent Reznor sa dobre poznajú, spolu sa objavili už v dokumentárnom filme Sound City, teraz si zahrajú naživo.

Rovno na cenách Grammy, kde sa k nim ešte pridá Lindsay Buckingham zo starej bluesrockovej kapely Fleetwood Mac.

Takýchto špeciálnych vystúpení sa chystá počas noci z nedele na pondelok viac.

Prídu Paul McCartney aj Stevie Wonder

Hlavnou postavou spomínaného (mimochodom skvelého) filmu Sound City je Dave Grohl. Bubeník Nirvany, z ktorého sa po jej rozpade stal výborný spevák a kapelník, si vtedy zajamoval aj so svojím veľkým idolom Paulom McCartneym.

Práve britská legenda je ďalším potvrdeným účinkujúcim galavečera, a keďže od prvých úspechov jeho skupiny The Beatles uplynulo 50 rokov, pripomenie ju s druhým žijúcim členom Ringom Starrom.

Organizátori Grammy dávnejšie zverejnili ďalšie mená. Najzaujímavejší môže byť set Daft Punk, ktorých okrem speváka Pharella Williamsa doplní legenda Stevie Wonder, slávne mená budú aj medzi odovzdávačmi cien.

Čo sa týka utajovaných vystúpení, najväčšie špekulácie sú okolo dvoch ženských mien.

Podľa The Hollywood Reporter Beyoncé vyhlásila, že sa pokúša ísť v stopách Madonny a tá zase na sociálnej sieti zverejnila fotky z koncertu mladšej kolegyne s pochvalnými komentármi.

Je však možné, že Beyoncé sa objaví na pódiu po boku svojho manžela. Jay–Z je totiž s deviatimi nomináciami hlavným favoritom večera.

Disco a countrypop

Šancu zvíťaziť v hlavných kategóriách však Jay–Z nemá. V nich sa mu nominácie neušli.

K zisku sošky za Nahrávku roku má najbližšie Pharrell Williams, je v zozname až s dvoma pesničkami.

Chytľavé disco Get Lucky je najhorúcejším tipom, pre mnohých sa stalo synonymom hudobného roka 2013, aj keď v popularite za ním rozhodne nezaostala pesnička Royals talentovanej austrálskej tínedžerky, ktorú svet spoznal pod prezývkou Lorde.

Keď za Fearless (2008) získala cenu Album roka Taylor Swiftová, stala sa najmladšou víťazkou v dejinách Grammy.

Od country sa odvtedy posunula bližšie k popu, čo jej ešte znásobilo publikum a s vlaňajšou nahrávkou Red sa jej podarilo vyhrať americkú aj britskú hitparádu.

Takže hoci Kendrick Lamar a Macklemore prišli so zaujímavými posunmi hiphopu, asi v tejto kategórii neuspejú.

Aj tento rok opäť ponúkne priamy prenos ČT2. Začína sa v pondelok ráno o druhej hodine, komentuje tradične Jan Rejžek.