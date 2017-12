Kultúrne tipy na dnes

Umenie a príroda stredovekej Európy, predstavenie Hana, Grammy.

25. jan 2014 o 0:00 Zuzana Uličianska, her, kul

Umenie a príroda stredovekej Európy

Výstava - Bratislavský hrad - predĺžená do 16. februára

Výnimočnú slovensko-francúzsku výstavu stredovekého umenia predĺžili do polovice februára. Túto nedeľu od 15.00 h si ju môžeme prezrieť aj s výkladom lektora.

Expozície umiestnené na 3. poschodí Bratislavského hradu prezentujú nielen zhruba stovku exponátov zo zbierok svetoznámeho Musée de Cluny v Paríži, ktoré je Národným múzeom stredoveku, ale aj tabuľové maľby, erbovú listinu či gotickú chórovú lavicu pochádzajúce z nášho územia. Výber sa tematicky sústredil na využitie prírodných motívov, a to tak v kresťanskej ikonografii, ako aj v dielach, ktoré boli vytvorené v rámci antickej, islamskej či barbarskej tradície. Zlatnícke výrobky či vzácne knižné iluminácie doplňuje niekoľko monumentálnych tapisérií s galantnými scénami.

Niektoré typy exponátov sa v našich múzeách sa vôbec nenachádzajú - či už ide o textílie s orientálnymi motívmi od 5. do 13. storočia, alebo slonovinové reliéfy. Unikátnou je napríklad výšivka pokrývky koňa zvanej čabraka, ktorá pochádza z Anglicka a je datovaná do rokov 1330 až 1340 s motívom leoparda, ktorý bol typický pre anglických Plantagenetovcov.

„Vystavený fragment je príkladom tzv. opus anglicanum – luxusnej výšivky zlatými niťami s perlami a vkladanými drahými kameňmi," vysvetľuje kurátor výstavy Dušan Buran. Takto bohato vyzdobené pokrývky na kone boli prirodzene doménou len najvyššej šľachty či kráľovského dvora a používali sa len počas dvorských ceremoniálov.

Ceny Grammy

ČT2, nedeľa, 02.00 h

Paul McCartney s Ringom Starrom, Daft Punk so Steviem Wonderom, štvorica Dave Grohl, Josh Homme, Trent Reznor, Lindsay Buckingham, Jay-Z, Beyoncé a ďalšie nečakané spojenia aj prekvapenia... Kto má rád hudbu a rôzne špeciálne vystúpenia, určite by mal stráviť noc z nedele na pondelok pred televízorom. Česká televízia opäť ponúka priamy prenos z udeľovania najprestížnejších hudobných cien Grammy. Stane sa nahrávkou roka chytľavé disco Get Lucky alebo nemenej nákazlivý song Royals austrálskej tínedžerky Lorde? Urobila album roka Taylor Swiftová alebo Daft Punk?

Galavečer 56. ročníka Grammy zo Staples Center v Los Angeles bude v Prahe prekladať Dana Hábová a komentovať známy hudobný kritik Jan Rejžek.

Hana

Záhrada, Banská Bystrica, 18.00 h

Kremnické divadlo v podzemí uvedie v nedeľu v banskobystrickom centre nezávislej kultúry Záhrada inscenáciu s názvom Hana. Ide o poetickú grotesku 18-ročnej idealistky s dosahmi krutého socializmu na DNA súčasnej generácie. „Rozprávkový horor“ je dramatizáciou rovnomennej knižky Pavla Taussiga. Rozpráva príbeh o zmätenej, nerozhodnej, frustrovanej mladej žene, ktorá prežíva zápas so svojím svedomím. Hana hľadá svoj pevný bod, skúša, či cesta k šťastiu vedie cez omyly, a pýta sa, či existujú novodobí hrdinovia. V inscenácii, ktorú režíruje Jana Mikitková, účinkujú Anna Čonková, Štefan Šafárik, Hana Veljačiková a ďalší.