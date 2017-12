Slovenská skupina Billy Barman vydala ambiciózny album

Mierne zvážneli a popracovali na zložitejších skladbách, no novinka Modrý jazyk sa počúva ľahko.

26. jan 2014 o 17:04 Michal Durdovanský

Mierne zvážneli a popracovali na zložitejších skladbách, no novinka Modrý jazyk sa počúva rovnako ľahko, ako ich staršie pesničky.

Skupina Billy Barman sa celkom úspešne vydala do stredného prúdu. Hrať pop sa už nejednej slovenskej kapele, najmä po tej kvalitatívnej stránke, vypomstilo.

Album Modrý jazyk sa však zbytočne nevnucuje a hoci texty občas zaškrípu, počúva sa veľmi príjemne.

Pop je to však iný. Taký, aký znie v Británii a u nás dostáva priestor najmä na niektorých okruhoch Slovenského rozhlasu.

Skupina si berie inšpiráciu napríklad od The Cure, Babyshambles alebo okrajom aj od štýlotvorných Joy Division.

Chceli rádiový hit

Turné Billy Barman Turné s Walter Schnitzelsson a Bad Karma Boy 8.3. Prievidza , Element

, Element 11.3. Trnava, Art Klub

Art Klub 12.3. Nitra, Music A Cafe

Music A Cafe 14.3. Žilina, Mestske Divadlo

Mestske Divadlo 15.3. B. Bystrica, Klub 77

Klub 77 21.3. Trenčín, Klub Lúč

Klub Lúč 22.3. Liptovský Mikuláš, Adventure Music Club

Adventure Music Club 28.3. Brezno, Bombura

Bombura 29.3. Puchov, Queens Pub

Queens Pub 3.4. Košice, Kásarne

Kásarne 4.4. Prešov, Pixel

Pixel 5.4. Martin, Museum Bar

Museum Bar 9.4. Bratislava, MMC

„Pesničky vznikali rok a pol. Aj keď to znie ako klišé, bolo to prirodzené,“ vraví spevák a gitarista Juraj Podmanický o tom, či sa snažili trafiť do aktuálnych trendov.

„Jedine pri skladbe Traja sme nechali voľnú ruku producentovi Marekovi Rakovickému, aby z nej vyčaroval rádiový singel.“ Poslali ju do rôznych rádií, teraz čakajú na ohlas.

Kto však po vypočutí singla očakáva album plný jednoduchých hopsavých gitarových skladieb podľa vzoru ich debutu Noční jazdci, bude asi trochu sklamaný.

Už úvodná pieseň Absint prekvapí hudobne obnaženým refrénom, kde spev sprevádza harfa (!) a v pozadí jemne ševelí gitara.

Zvukovo je Modrý jazyk prepracovaný, skladby majú pestré aranžmány a napriek tomu, že sú gitary stále dominantné, takmer vždy im robí spoločnosť elektronika a klávesy.

Hlas sa vrátil

Ako prvý však zaujme obal.

„Na všetkých fotkách sme sa do objektívu pozerali, ako keby sme ľudí prosili o pomoc, táto jedna fotka vznikla úplne mimo, keď sa, myslím, skúšali svetlá a ja som Jožkovi (Vrábelovi, spev a gitara) niečo vravel,“ spomína frontman na fotenie bookletu s fotografom Branislavom Šimončíkom. To prebiehalo vo vile, kde býval pod Slavínom podnikateľ Rudolf Manderla.

Otáznik nejaký čas visel nad problémami s hlasom jedného z dvoch spevákov Juraja Podmanického. „Pred piatimi rokmi som úplne stratil hlas, chodil som k hlasovému pedagógovi a teraz som už na tom teda veľmi dobre,“ vraví.

„Pred každým koncertom si dám trochu červeného vína, no najdôležitejšie pre každého speváka je byť po vystúpení hodinu ticho a spať aspoň osem hodín. Pri jednom koncerte sa to dá zvládnuť, ale na šnúre je to problém.“

Spevák svoje hlasivky otestuje na turné s Walter Schnitzelsson a Bad Karma Boy, ktoré sa začne v marci a zatiaľ má v pláne trinásť koncertov po Slovensku.

Drží to pohromade

Kým na minulom albume boli najväčšími ozdobami punkové hitovky, tentoraz to skupine Billy Barman najviac ide v komplikovanejších skladbách s pochmúrnejšími náladami.

Príjemne prekvapí napríklad strhujúca Strmá voda, spomínaná Absint, intímna Vrkoče alebo zasnená Nový svet.

Hlavným plusom albumu je to, že skladby držia pohromade a až na niekoľko čudných veršov (Peniaze) pôsobí nahrávka vyrovnane a neomrzí ani po viacerých vypočutiach.

Billy Barman nahrali ambicióznu nahrávku. Nie všetko síce vyšlo úplne naplno (texty a hlavne skutočne zvláštny vizuál albumu nemusia sedieť každému), no Modrý jazyk je v konečnom dôsledku celkom zábavný album, ktorý sa dá počúvať v aute, ale aj sústredene doma.