Hlavné ceny Grammy patria Daft Punk

27. jan 2014 o 5:48 Oliver Rehák

Kľúčové kategórie najprestížnejších hudobných cien ovládlo francúzske duo s americkým spevákom Pharrellom Williamsom.

V dejinách Grammy sa nestalo často, aby hlavné kategórie Nahrávka roka a Album roka ovládlo jedno meno, ktoré ešte navyše nepochádza z Ameriky či Anglicka. Ale víťazstvo francúzskeho dua Daft Punk je úplne zaslúžené - skladba Get Lucky sa pre milióny ľudí stala "zvučkou" minulého roka a Random Access Memories je jednou z najkompaktnejších pesničkových kolekcií, ktoré vlani vznikli.

Je to retro, ale dotiahnuté - pocta americkej tanečnej hudbe z prelomu 70. a 80. rokov, kombinácia elektroniky a gitár. Daft Punk ho predstavili naživo s exkluzívnym hosťom Steviem Wonderom, s ktorým si v hite Get Lucky rozdelil pôvodný spevácky part Pharrell Williams a prvýkrát roztancovali celú sálu vrátane Paula McCartneyho.

Ani zisk piatich sošiek nedonútil francúzske duo zložiť ich typické helmy a niečo povedať: "V mene robotov chcem poďakovať," vtipne sa vynašiel ich hosť Pharrell Williams.

O jednu cenu menej - štyri - získalo iné duo. Americkí hiphoperi Macklemore a Ryan Lewis, ich album Heist im vyniesol cenu pre Objav roka.

Skladbou roka sa stala Royals. Čiernobielo naštylizovanej speváčke Lorde by ste hádali viac než sedemnásť rokov - debutovú nahrávku vydala v novembri 2012, no svoje prvé Grammy prevzala suverénne bez trémy a svoj hit ešte naživo trochu prerobila. Na malom pódiu uprostred sály sa spolu s hráčom na elektroniku a bubeníkom mierne pohrala s aranžmánom, vyznel trochu temnejšie.

Úvod večera patril Beyoncé. Pesničku Drunk In Love odspievala spolu s manželom, Jay-Z asi netušil, že to bude cena útechy, lebo ako favorit s deviatimi nomináciami takmer úplne vyhorel. Bol to inak zvláštny kontrast - ona oproti bratislavskému koncertu ešte zoštíhlela a potvrdila, že sa vracia k sexy imidžu pred narodením dieťaťa, on vyšiel na pódium ako rapper v gala oblečku.

Manželstvo v trochu inej podobe sa skloňovalo počas Same Love. V pesničke, ktorá je hymnou kampane za partnerstvá rovnakého pohlavia sa prestriedali rapper Macklemore a Mary Lambert s Madonnou, v jej polovici Queen Latifah upozornila na svadbu 34 párov v publiku ako súčasť programu. Ktovie koľko podnetov by dostala Rada pre rozhlasové a televízne vysielanie, keby sa toto odvysielalo v prime time u nás.

Nie sú legendy ako legendy

K hudobne zaujímavým častiam večera patrila pocta Beatles, ktorí takmer presne pred polstoročím naplno naštartovali americkú kariéru vystúpením v televíznej šou Eda Sullivana. Najskôr zahral Ringo Starr sám - pesničku Photograph (s ktorou mu v roku 1973 pomohol George Harrison) s videoprojekciou, kde sa štýlovo striedali zábery z knihy jeho fotografií z éry fungovania legendárnej skupiny.

A potom sa ešte posadil za bicie, aby spolu s Paulom McCartneym pripomenul jeho aktuálny album New. Keď režisér strihol pohľad do publika na tancujúcu Yoko Ono, vedľa ktorej stál syn Sean, kruh sa uzavrel. Vyzerá takmer presne ako jeho otec v rovnakom veku, vyznelo to symbolicky - akoby tu John Lennon stále bol a vôbec nezostarol.

Dojímavé bolo spoločné vystúpenie troch country veteránov - Willie Nelson, Kris Krisfofferson a Merle Haggard majú dokopy 233 rokov, no zvládli to pekne a s nadhľadom. Ich mladá nasledovníčka Taylor Swift už robí skôr countrypop, presnejšie pesnička All Too Well bola už skôr popová balada s prvkami country. Tradične veľmi dobre pripravený moderátor Českej televízie Jan Rejžek upozornil, že v nej "drsne rieši starý vzťah s hercom Jakeom Gylenhaalom".

Legendy sa skloňovali viackrát - Chicago, ktorí sa v 70. rokoch zviditeľnili veľkou dychovou sekciou okrem nej priniesli hosťujúceho speváka Robina Thicka a zamydlili medley svojich skladieb, na pódium bez nástrojov vyšli Black Sabbath, ktorí dostali sošku gramofónu za najlepšiu metalovú performance a rockovým albumom roka sa záznam z reunionového večera Led Zeppelin v Londýne.

Najextravagantnejšie číslo večera predviedla Pink. Prvú polovicu strávila ako cirkusová akrobatka vo vzduchu. Počas spevu sa roztočila na lane nad hlavami divákov a doluznačky si podávala ruky s fanúšikmi a kým úvod hneď nasledujúcej pesničky odštartoval Nate Ruess, stihla si na úbor natiahnuť šaty a strihnúť si s ním duet.

O nepodarený, až gýčový vstup sa postarala Metallica. Hoci s Lou Reedom, ktorého galavečer pripomenul viackrát hrala, nevyužila možnosť pripomenúť niektorú z jeho pesničiek. Vytiahla vlastnú One z roku 1988, horeli ohne, do toho znela klasika v tej najhoršej podobe - ako rockerské "umenie". O generáciu mladší čínsky klavirista Lang Lang sa takmer nonstop snažil pretekať s gitarami, miestami to vôbec neznelo spolu (a dobre ani náhodou).

Inak celý priamy prenos pekne odsýpal, namiesto otravných predelových komerčných vsuviek išli poväčšinou videoklipy, len ten záver si organizátori mohli odpustiť. Rockerský all-stars band Dave Grohl, Josh Homme, Trent Reznor a Lindsay Buckingham poctivo naskúšal zmes skladieb ich skupín Nine Inch Nails, Queens of the Stone Age, no tvrdo ju narušili sponzorské reklamy.