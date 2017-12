Na festivale Sundance zvíťazila dráma Whiplash

Snímka 29-ročného režiséra a scenáristu Damiena Chazella získala v kategórii amerických dramatických filmov Veľkú cenu poroty aj Cenu divákov.

27. jan 2014 o 13:13 SITA

BRATISLAVA. Na 36. ročníku Filmového festivalu Sundance, ktorý sa konal od 16. do 26. januára v Park City v Utahu, triumfovala dráma Whiplash. Snímka 29-ročného režiséra a scenáristu Damiena Chazella, ktorá bola zároveň otváracím filmom festivalu, získala v kategórii amerických dramatických filmov Veľkú cenu poroty aj Cenu divákov.

Film s Milesom Tellerom v hlavnej úlohe rozpráva príbeh mladého džezového bubeníka, ktorý sa snaží za každú cenu stať sa najlepším. Chazelle pritom vlani zvíťazil na tomto festivale s krátkou verziou tejto snímky, ktorú následne predĺžil na celovečerný film.

"Pamätám sa, že naposledy som tu bol s krátkou verziou. Dôvodom, prečo sme nakrútili krátkometrážnu snímku, boli moje skúsenosti s hrou na bicie. Nikto nechcel financovať tento film, pretože nikto nechce nakrútiť film o džezovom bubeníkovi," povedal s úsmevom filmár.

Veľkú cenu poroty v kategórii amerických dokumentov získala snímka Rich Hill režisérskej dvojice Andrew Droz Palermo a Tracy Droz Tragos, divácku cenu si zas odniesol Michael Rossato-Bennett za Alive Inside: A Story of Music & Memory.

Veľkú cenu poroty v medzinárodnej kategórii hraných filmov udelili čílsko-francúzskej dráme To Kill a Man režiséra a scenáristu Alejandra Fernándeza Almendrasa, divácka cena v rovnakej kategórii putovala etiópskej snímke Difret filmára Zersenaya Berhaneho Mehariho. Medzi svetovými dokumentmi získal Veľkú cenu poroty sýrsko-nemecký film Return to Homs režiséra Talala Derkiho, cenu divákov si zas odniesol Nadav Schirman za nemecko-britsko-izraelský dokument The Green Prince.

Divácku cenu v kategórii Best of NEXT získala americká snímka Imperial Dreams režiséra Malika Vitthala.