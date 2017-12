Mladí filmári vyhrali srbský festival

Slovenskí režiséri Andrej Kolenčík a Peter Begányi získali hlavnú cenu na srbskom festivale KUstendorf.

27. jan 2014 o 16:01 TASR

BRATISLAVA. Medzinárodný filmový a hudobný festival, ktorý sa konal po siedmy raz v dedine Drvengrad v Mokrej Gore, založil Emir Kusturica.

Slávny režisér bol pri tom, keď si mladý tvorca zo Slovenska preberal najvyššiu trofej - Zlaté vajce. Kolenčíka, ktorý si bol cenu prevziať osobne, a Begányiho (na festivale chýbal kvôli pracovnej vyťaženosti) ocenili za krátkometrážnu parodickú komédiu Výstava o stave nášho štátneho múzejníctva. Do príbehu obsadili známe herecké mená - Jana Budařa a Danu Košickú a troch nehercov Jána Slováka, Emila Lehotu a Mira Krištofčáka, s ktorými zvykne Kolenčík spolupracovať.

Do festivalovej poroty si zasadli osobnosti ako francúzsko-argentínska herečka Bérénice Bejo z oscarového filmu Artist či oceňovanej snímky Minulosť (The Past), oscarový scenárista filmov Amores perros či Babel, mexický spisovateľ a režisér Guillermo Arriaga a tiež víťaz Sundance, srbský scenárista a režisér Srdjan Koljević.

"Bolo to nečakané. Pre nás je to veľký úspech. Najprv sme ani nevedeli, že na akom prestížnom festivale sme," povedal ocenený Andrej Kolenčík. Jeho Výstava sa presadila v konkurencii 15 krátkych filmov vybraných do súťaže zo 400 prihlásených snímok, ktoré okrem iného súťažili aj na festivale v Cannes. Strieborné vajce získala poľská režisérka Julia Kolberger a Bronzové vajce si odniesol srbský filmár Luka Popadić.