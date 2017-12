Zomrel Pete Seeger, otec amerického folku

Pete Seeger ovplyvnil niekoľko generácií slávnych hudobníkov aj poslucháčov. Zomrel vo veku 94 rokov.

28. jan 2014 o 11:22 Oliver Rehák

NEW YORK, BRATISLAVA. Muž, ktorý pestoval hudbu Woodyho Guthrieho, naštartoval Boba Dylana a Brucea Springsteena - tak sa s ním v nekrológu lúči časopis Mojo. Pete Seeger bol naozaj jednou z kľúčových postáv v dejinách americkej hudby, urobil pre ňu viac ako ktokoľvek iný.

Správu o jeho úmrtí vo veku 94 rokov potvrdil jeho vnuk, ktorý dodal, že zomrel v nemocnici v New Yorku obklopený rodinou.

Vyštudoval na Harvarde sociológiu, ale svoj život venoval hudbe a aktivizmu. Začal pracovať v archíve ľudovej hudby v Kongresovej knižnici vo Washingtone a uvedomil si, že to nie je len minulosť.

Bol asistentom Alana Lomaxa a spriatelil sa s ďalším znalcom a veľkým nadšencom Woodym Guthriem, spolu podnikali cesty po celej Amerike, kde počúvali a zbierali hudbu.

Výsledkom bola séria textov, spevníkov, nahrávok aj filmov. Nik z nich však nebol len teoretikom, všetci boli muzikanti.

Seeger sa naučil hrať na banjo a gitaru, začal sám skladať pesničky. Najskôr v skupine Almanac Singers, ktorej členom bol aj Woody Guthrie, v roku 1948 založil skupinu The Weavers preslávenej niekoľkými úspešnými singlami ako napríklad Goodnight, Irene.

Byť známou osobnosťou a zároveň ľavičiarom v Amerike 50. rokov však bola nebezpečná kombinácia. Aj o Seegera sa začal zaujímať obávaný senátor McCarthy s jeho výborom pre neamerickú činnosť a Seeger sa dostal na čiernu listinu.

O dekádu neskôr sa však situácia úplne zmenila a priekopník ľudovej hudby sa stal jedným z hrdinov mladej generácie. Podporoval svetové odzbrojenie, občianske práva a ochranu životného prostredia.

video //www.youtube.com/embed/GDBtrzka2X4

Je autorom hudby a spoluautorom textu piesne Where Have All the Flowers Gone?, ktorú prevzali napríklad Marlene Dietrich, Joan Baez, v českej verzii ju naspievali Judita Čeřovská aj Marie Rottrová (Řekni, kde ty kytky jsou).

video //www.youtube.com/embed/TXqTf8DU6a0

Autorsky sa podieľal na skladbách If I Had a Hammer (The Hammer Song) známej v podaní skupiny Peter, Paul and Mary či Turn, Turn, Turn!, ktorú spopularizovali The Byrds, on zase spopularizoval protest song We Shall Overcome a pomohol z neho spraviť hymnu boja za občianske práva.

video //www.youtube.com/embed/oqT9yegqoRk

V polovici 60. rokov sa v rámci turné dostal aj do Československa, kde sa spriatelil so skupinou Spirituál kvintet a odohral s nimi niekoľko koncertov.

Nahral a vydal desiatky štúdiových albumov či kompilácií. Na konte má niekoľko cien Grammy, v roku 1993 ju dostal aj za celoživotný prínos hudbe. O tri roky neskôr ho uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy.