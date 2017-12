Kultúrne tipy na dnes

Poslednú premiéru televízneho cyklu pripravil režisér Jaro Vojtek

Nemusíte prikyvovať hovoriacim múdrym hlavám, čítať nudné skriptá ani vidieť komplexné a ucelené medailóny tvorcov. Vzdelávať sa v dejinách nášho filmu sa dá v televízii efektívne, ak na ňom zaujíma niečo iné ako fakty – otázky a súvislosti.

Napríklad, kam zmizli naše princezné, prečo je Jánošík notoricky vykrádaným superhrdinom, ako naše filmy zobrazujú erotiku, prečo naši filmári tak málo rozumejú deťom a, naopak, neskrývajú svoju lásku k pohostinstvu, ktoré nesmie chýbať v takmer žiadnom scenári. Alebo aj nepríjemná otázka, či sú ženy pre slovenské filmy iba múzami mužov, trpiteľkami, milenkami a ich hrdinskými matkami, alebo sú zobrazené plastickejšie.

Takmer každý z dielov režíroval iný mladý filmár, od roku 2010 v spolupráci Hitchhiker films s RTVS vzniklo dvanásť dlhých dokumentov o slovenskom filme. Zuzana Liová, Marek Šulík, Robert Kirchhoff, Miro Remo a ďalší režiséri uchopili tému autorsky, po svojom. Posledný diel Slovenského kina má dnes večer premiéru. Filmár Jaro Vojtek a zvukový majster Dušan Kozák v ňom diváka sprevádzajú svetom filmového zvuku a jeho sprievodného fenoménu - ticha. Webstránka projektu sľubuje publiku „cestu plnú zvukových zážitkov a prekvapení,“ ktorá vás „zoznámi s praxou výroby filmového zvuku, nahliadne do tvorivého procesu filmovej hudby a do vývoja technického zázemia, ktoré ovplyvňovalo zvuk v slovenskej kinematografi".

Kino Lumiére / 20.30 h

The Rolling Stones v kine

Je rok 1978. Mick Jagger má tridsaťpäť rokov. Rolling Stones práve vydali album Some Girls. Na koncerte v texaskom meste Fort Worth však Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood, Charlie Watts a Bill Wyman zahrali pred trojtisícovým publikom aj staršie hity – Honky Tonk Woman, Brown Sugar či Jumpin' Jack Flash. Tento koncert bol zaznamenaný na 16 mm film a tridsaťtri rokov ležal zabudnutý na policiach v archíve. V roku 2011 ho reštaurovali do HD kvality a zvuk remixovali a remastrovali z pôvodných viacstopových nahrávok. Dnes večer ho v rámci cyklu Music & Film premietnu v bratislavskom kine Lumiére. Ak ste ešte náhodou neboli na koncerte v kine, možno je práve toto dobrá príležitosť vyskúšať si to.

HAPPENING HLAVA 22 / 20.00

Spomienka na Gusta Dobrovodského

Priatelia a známi si dnes večer zaspomínajú na všeumelca života Augustína Gusta Dobrovodského, od ktorého náhleho úmrtia uplynulo práve pätnásť rokov. Na happeningu budú rekonštruovať časti veselých historiek, ktoré s ním zažili, ale zaznejú aj ukážky z jeho cédečka i básnickej tvorby. Hudobným hosťom bude Záhorácký tandem Tedla – Sojka & KK Soletky, ďalší majú byť prekvapením.

Dobrovodský, neprehliadnuteľná postava bratislavskej neoficiálnej kultúrnej scény, bol vyštudovaným sociológom, ktorý sa však v minulom režime živil radšej ako kurič. Organizoval happeningy a džezové karnebály, s Dušanom Hanákom spolupracoval na príprave niekoľkých filmov, blízke mu boli ochranárske aktivity. Jeho básne vyšli v knihách Smútok je smiešok a Spoločnosť prvotnopospolnospoločenských tancov, ktoré zostavil pražský disident, básnik a filmový kritik Andrej Nikolaj Stankovič.

Moderátorom večera bude Pavel Sojka.