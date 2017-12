Cez polčas zaznie Led Zeppelin

Počas finále amerického futbalu skupina Red Hot Chili Peppers zahrá starú hardrockovú klasiku.

29. jan 2014 o 18:05 (sita)

BRATISLAVA. Bude to dosť bizarné vystúpenie. Nezvyčajné miesto, aj nezvyčajné mená. Americká kapela Red Hot Chili Peppers zahrá v polčasovej prestávke 48. ročníka Super Bowlu - finále play-off NFL v americkom futbale coververziu skladby Dazed And Confused od Led Zeppelin. V rozhovore pre Artisan News to prezradil bubeník Chad Smith.

Red Hot Chili Peppers vystúpia spolu so spevákom Brunom Marsom, pričom Smith vyhlásil, že ich Marsova ponuka na spoločné vystúpenie prekvapila.

Tradičný súboj o triumf v NFL, ktorý patrí medzi najsledovanejšie televízne udalosti roka v USA i vo svete, sa uskutoční 2. februára na MetLife Stadium v East Rufherforde v New Jersey. Štadión je domovským stánkom tímov New York Giants a New York Jets.

Vlani v New Orleans vystupovala v prestávkovej šou Beyoncé, predvlani v Indianapolise zas Madonna v spoločnosti britskej rapperky M.I.A.