Pozvánky

Blake is black, Film vs kniha, Gondry vs Vian, Nu: Classic, Elgar, Walton, Richard Strauss, Autumnist v Tabačke

30. jan 2014 o 0:00 (kul)

Písmo: A - | A + 0 0 Blake is black

Pohybovú, hudobnú, vizuálnu a slovnú kompozíciu z tvorby anglického mystika, maliara a básnika 18. storočia Williama Blaka nazvanú Blake is black uvedú v Modrom salóne novej budovy Slovenského národného divadla v piatok o 19.30. Scenár, hudba a réžia Daniel Hevier. Film vs kniha, Gondry vs Vian

V bratislavskom Artfore bude dnes o 19.00 h premietanie filmovej adaptácie románu Borisa Viana Pena dní v spracovaní režiséra Michela Gondryho, po ktorom nasleduje debata film verzus kniha. Nu: Classic

Bratislavský Ateliér Babylon dva dni patrí hudbe, ktorá sa dá označiť ako moderná klasika. Dnes tam vystúpi Berlínčan Nils Frahm, zajtra sa predstaví americký skladateľ Rafael Anton Irisarri. Elgar, Walton, Richard Strauss

Slovenská filharmónia dnes a zajtra ponúka koncerty, na ktorých zaznejú Elgarova koncertná predohra Cockaigne, Koncert pre violončelo a orchester Williama Waltona a Sinfonia domestica od Richarda Straussa. Diriguje René Štúr, sólistom je violončelista Danjulo Ishizaka. Začiatky sú o 19.00 h. Autumnist v Tabačke

Má neslovenský názov, aj robí „neslovenskú“ hudbu, ktorá nápadito spája elektroniku s tradičnými nástrojmi a videoprojekciou. Vlado Ďurajka alias Autumnist sa so svojou skupinou na turné dnes zastaví v košickej Tabačke.