S debutom už sa asi viac dosiahnuť nedá

Britské duo Disclosure patrí medzi najväčšie objavy súčasnej britskej elektronickej scény. V lete ho čaká premiéra na trenčianskom letisku.

30. jan 2014 o 6:30 Oliver Rehák

Reigate je historické mestečko, z ktorého je blízko do Londýna. V podstate rovnako ako zo Svätého Jura do centra Bratislavy. Kým v malokarpatskom mestečku sa vďaka súrodencom Chrappovcom darí tvrdším žánrom (Vandali, Čad), Reigate zviditeľňujú bratia Guy a Howard Lawrenceovci. Ich projekt Disclosure je najnovším potvrdeným menom v programe Pohody 2014.

Po veteránoch Kraftwerk a Trickym tak festival pridáva úplne čerstvé meno zo scény elektronickej hudby. Výraz disclosure znamená v preklade odkrytie, odhalenie a dá sa chápať aj ako hračka so slovami disco a sure. Úplne to sedí, Disclosure je naozaj „istá diskotéka“, spojenie tanečných rytmov house music a prvkov garage music s chytľavým popom prerástlo v Británii až do disclosuremánie, ako označil rozruch okolo mladej dvojice magazín NME.

Prvý singel im vyšiel v auguste 2010, keď boli ešte obaja tínedžeri a každou ďalšou novou nahrávkou začali priťahovať väčšiu a väčšiu pozornosť. Druhý singel Tenderly/Flow už sa ozýval z éteru rádií po celej Británii a ďalšia skladba Latch sa v októbri 2012 len tesne nezmestila do rebríčka Top 10.

Keď však vlani BBC vybrala Disclosure do svojej ankety Hot Ten For 2013, debutový štúdiový album Settle v máji ovládol britskú hitparádu. Za prvý týždeň sa predalo vyše 44­tisíc kópií.

Nebol to len komerčný úspech – nahrávka získala nominácie na prestížnu Mercury Music Prize aj na Grammy v kategórii najlepší Tanečný/Elektronický album. Vysoko ju hodnotil aj mienkotvorný hudobný portál Pitchfork, ktorý nezvykne preceňovať a len tak vychvaľovať: „Duo nahralo určite nielen najlepší album roka, ale postaralo sa aj o jeden z najpresvedčivejších a najpremyslenejších debutov v hocijakom žánri nedávnej minulosti,“ napísal v recenzii a udelil 9,1 boda z desiatich možných.

Skrátka na jeden debutový album dvojice mladíkov viac než slušné. Dobrú povesť majú aj ich live sety, s ktorými už precestovali celý svet. „Bratia vkladajú do svojich prepracovaných skladieb srdce. A my, ich publikum, sa vyhrievame v sile tejto vášne,“ tvrdí magazín Billboard. Či to naozaj platí, uvidí sa v lete v Trenčíne.