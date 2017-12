Oprah Winfrey: Keby som mala deti, nenávideli by ma

Slávna moderátorka práve oslávila šesťdesiatku, hrá v novom filme, je úspešnou producentkou a neschádza z rebríčka najvplyvnejších osobností sveta.

30. jan 2014 o 13:47 Eva Andrejčáková

Slávna moderátorka práve oslávila šesťdesiatku, hrá v novom filme Komorník, je úspešnou producentkou a neschádza z rebríčka najvplyvnejších osobností sveta.

Na začiatku bola Kniha Rút. Píše sa v nej, ako sa synovia Betlehemčanov Elímeleka a jeho ženy Noemi oženili. Jeden si zobral Rút a druhý Orpu. Keď po synovia zomreli, ich matka, ktorá s mužom kedysi utiekla pred hladom z Betlehema do Moabska, sa rozhodla už ako vdova vrátiť aj s nevestami do rodného mesta. Rút ju nasledovala, Orpa však nie. Svokre ukázala chrbát a stala sa odpadlíkom rodiny. Jej meno sa stalo symbolom tvrdošijnosti.

Kazateľka

Starozákonný biblický príbeh predurčil osud černošského dievčatka, ktoré pri narodení dostalo meno Orpa. Stalo sa tak v Kosciusku v americkom štáte Mississippi. Písal sa január 1954. Jej otec, holič Vernon Winfrey, bol v tom čase v armáde, no neskôr sa ukázalo, že by ním mohol byť aj niekto iný. Okolie a rodina nevedeli, ako meno dievčatka správne vysloviť. A tak ho začali volať Oprah. Mladučká slobodná matka vzala dcérku hneď po narodení na sever. Prvých šesť rokov strávila Oprah na vidieku so starou mamou. Tá bola taká chudobná, že malá nosievala šaty zošité z vriec na zemiaky. Miestne deti sa jej posmievali, a babička ju učila čítať. Nemala ani tri, keď čítala prvé slová a hrávala divadielko s bábikou z kukurice. V kostole sa čoskoro prejavila jej schopnosť prednášať. Sotva šesťročná si za vynikajúci prednes veršov z Biblie vyslúžila prezývku Kazateľka. Hodiny dramatickej výchovy na strednej škole jej pomohli k úspechu v celonárodnej súťaži. Jej túžba prejaviť sa bola taká silná, že jej pomohla prekonať všetko kruté a neľudské, čo jej život naložil.