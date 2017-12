Kultúrne tipy na dnes

Voda, iShorts, Jánošík 007

31. jan 2014 o 0:00 Kristína Kúdelová, Kristína Kúdelová, kul

Voda

Ako vysvetliť osemročnému dieťaťu, že už je vdovou?

Film+ 15.35

Veľa vecí čas a voda odplavia, hovorí sa. Ale v Indii? V Indii sú metafyzické zákony nastavené trochu inak. Režisérka Deepa Mehta o tom najprv iba chcela rozprávať, potom sa o tom aj sama bolestne presvedčila.

Vo filme Voda sa vrátila do prvej polovice minulého storočia, teda k časom, keď v mnohých indických regiónoch neboli vdovy plnoprávnymi občiankami. Zo spoločenského života ich vytlačili, ľudia sa ich štítili a kontaktu s nimi báli. A tak im zostali len tri možnosti: mohli sa dať upáliť spolu s mŕtvym manželom alebo sa vydať za jeho brata - ak nejaký bol, alebo sa nechať zavrieť do ašramu a tam nastúpiť cestu asketického života.

Mehta to ilustrovala na prípade malého dievčatka. Malo len osem rokov, keď ho rodičia prisľúbili bohatému starcovi a vydali ho zaň. To, čo sa s dievčatkom vtedy dialo, nemohlo poriadne pochopiť. Ako by mu potom po mužovej smrti mohol niekto vysvetliť, že už je vdovou? Že mu v ašrame ostrihajú vlasy dohola, odejú do bielych smútiacich šiat, vezmú všetky predstavy o živote budúcnosti a v podstate aj život sám? Nuž, vysvetliť sa mu to nikto ani nesnažil...

Scenár Vody najprv indickí úradníci schválili, no potom začali sledovať nakrúcanie a mali neustále výhrady. Boli vystrašení a znepokojení, že film urazí hinduistické náboženstvo a vo svete bude šíriť nepekný obraz o Indii. Mehta sa so štábom musela presunúť do Srí Lanky a čakať, kým sa hnev utíši. Zaujímavé, že v takých podmienkach mohol vzniknúť film, ktorý vyzerá tak harmonicky.

To, o čom sa v ňom hovorí, zahŕňa veľa krutosti. Tú krutosť však vyvažuje prebúdzajúce sa vedomie mladého dievčaťa, lebo aj ono už dokáže vnímať konflikt medzi tradíciami a svojím chápaním práva a slobody. Ako jemný vánok nádeje pôsobia aj ženy, ktoré svoj vlastný zápas o budúcnosť už vzdali, ale ešte majú dosť síl, aby pomohli tým mladším. A na konci tejto ťažkej cesty už v náznakoch stojí Gándhí, ktorý ticho, ale rozhodne vstúpil do stojatých vôd a dal celej krajine nový pohyb aj smer.

iShorts

Filmový festival /A4, Bratislava 18.30 h

Príbeh pátrania po najslávnejšom utajenom českom vysokoškolákovi, pôvabná animovaná pocta oceánológovi Jacquovi Cousteauovi alebo dokumentárny portrét mladých Vietnamcov, ktorí vyrástli v Česku. To sú tri vybrané príspevky z kolekcie hraných, animovaných a dokumentárnych filmov z piatej série úspešnej DVD kolekcie iShorts, ktorú pravidelne vydáva České filmové centrum. Výber tých najosobitejších hraných a animovaných krátkych filmov zo súčasnej tvorby našich susedov má dnes slovenskú premiéru v bratislavskej A4-ke.

Jánošík 007

Divadlo / MDPOH Bratislava

V Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava po martinskom divadle dnes hosťuje Mestské divadlo Žilina. Už dva roky uvádza inscenáciu hry Jánošík 007 mladej slovenskej autorky Michaely Zakuťanskej, tentoraz ju privezie do Bratislavy, ale - žiadna zábavka! Nič sa tu nasklo maľovať nebude! – hovorí Jánošík a Jánošíkológ, jedna z ústredných postáv. Päť mladých hercov rozohráva formou politického kabaretu pohľad súčasnej generácie na jánošíkovský mýtus, slovenské dejiny i súčasnú politiku. Keďže jánošíkovskou legendou nás kŕmia už od malička, nová pravda o hrdinoch prinúti diváka rozmýšľať, ako tradíciu ďalej rešpektovať. V réžii Jána Luterána a Mariany Ďurčekovej sa predstavia Peter Brajerčík, Anna Čonková, Ján Dobrík, Ivana Kubáčková a Gabriel Tóth.