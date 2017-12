Oživiť obrazom totalitu

Sériu obrazov, na ktorej práve pracuje, si Zuzana Surkošová vnútorne pomenovala ZS Ignores.

31. jan 2014 o 14:39 Denisa Gura Doričová

Celý cyklus, teda aj obraz Cestou k ľahostajnosti, vychádza z tvaroslovia avantgardy. „Retroprostriedky používam preto, že si chcem navodiť atmosféru minulosti, vyvolať pocit, možno nostalgiu,“ hovorí autorka.

Vyrastala v čase totality a má v úmysle oživiť obrazmi zo série presne toto obdobie. Napriek tomu, že by si nikdy nepriala jeho návrat, túži po opakovanom vzrušení, pozitívnom aj negatívnom, zo zastavenia v čase – akoby ste si prezerali rodinný album, v ktorom by však chýbali ľudia, konkrétne postavy, ostalo by len rozochvenie z dávnych, na sekundu oživených momentov.