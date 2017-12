Doba pokročila, no na praskajúce platne nedajú dopustiť. Hudobné tipy #7

Čo ste naposledy počúvali z vinylu, opýtali sme sa hudobných nadšencov.

2. feb 2014 o 14:33 Michal Durdovanský

Kým doteraz vládla pri hudobných tipoch voľná téma, tentokrát dostali hudobníci a kritici zadanie. "Čo ste naposledy počúvali z vinylu?"

Niektorí, hlavne tí mladší, rovno povedali, že si to už ani nepamätajú a nemajú k téme čo napísať. Iní si na praskajúcu prenosku spomínajú len z otcovej izby a napokon, niektorí si platne púšťajú doteraz.

Počúvanie platne je rituál, hovorieval mi môj otec, ako pred rokmi do gramofónu zakladal niektorý kúsok zo svojej kompletnej zbierky albumov skupiny Pink Floyd. Príjemné počúvanie, aj keď len cez reproduktory na počítači.

Rudi Rus, hudobný publicista, moderátor Rádia_FM

"Na vinylovej zbierke môjho otca som vyrastal - od štyroch či piatich rokov to boli The Beatles, Deep Purple, Hendrix, ABBA, The Beach Boys a ďalší. Teraz som skôr fanúšik CD formátu, ale teším sa, že vinyly sa tak prudko vzmáhajú - aspoň sa lepšie a lacnejšie kupujú cédéčká.

Naposledy som v rukách držal krásnu priesvitnú platňu, na ktorej je splitko Esazlesa a Five Seconds To Leave. Daroval som ju Shootymu k narodeninám, aj on je riadny vinylový fanatik. Táto skladba sa mu vraj páči. Súhlasím s ním a teším sa na ňu, ako zaznie naživo na tohtoročnej Pohode."

Andrej Šuba, muzikológ, redaktor časopisu Hudobný život

"Patrím do generácie, ktorá zažila koniec éry magnetofónových pások a vyrástla na kompaktných diskoch. Platne, ktoré momentálne zažívajú comeback, sa mi spájajú skôr s nadšením otca, keď mi chcel niečo zo svojej zbierky prehrať a s oveľa menším nadšením, keď som to pod rodičovskou strechou skúšal bez jeho dohľadu sám.

A tam som medzi sviatkami siahol po LP aj naposledy, bol to výber z tvorby amerického folkového tria Peter, Paul & Mary, ktorý vydal Supraphon. Točí sa to, praská to, čo je to? Predsa skvele prespievaná klasika Johna Denvera na LP."

Štefan „Pišta Vandal“ Chrappa, hudobník a spisovateľ

"Na platne som nezanevrel, ani keď vyšli z módy. Teraz sa opäť vracajú a ja nemôžem inak, len sa z toho tešiť. V pondelok som sa otrávil divinovým gulášom. Nasledujúce tri dni som strávil v krutých šprintoch medzi posteľou, gramofónom a toaletou. Prísny pôst, knihy, platne a čaj z paliny sa stali mojimi bratmi. Nečinnosť maróda ma deprimuje, čas som vypĺňal počúvaním hudby.

Najozdravnejšou nahrávkou, ktorá vás v ťažkých časoch nakopne, je Vydrapená bužírka Punk System. Je to kapela legendárneho Michala Kaščáka a jeho dvoch kamarátov. Zlostný alkopunk, ktorý odmieta akékoľvek kolektívne športy a velebí zhýralosť bonvivánskeho života! Toto dvoj LP ma postavilo na nohy. Odporúčam všetkým otráveným zo života!"

Oliver Rehák, redaktor SME

"Obvykle počúvam len novú hudbu, ale na EP skupiny Soulmen som poľoval už veľmi dlho a zohnal som ho až tento týždeň. Je to skutočná rarita medzi albumami Deža Ursinyho. Štyri pesničky, ktoré nahral s basákom Fedorom Frešom a bubeníkom Vladom Mallým za víťazstvo na 1. československom beatovom festivale v decembri 1967. Inšpirácia triom Cream a viachlasmi Beatles sa samozrejme prepočuť nedá, ale kto pozná vtedajšiu scénu vie, že takúto hudbu vtedy nik iný nehral a aj dnes znie stále neošúchane.

Je to ešte Ursiny-bigbiťák spievajúci v angličtine, nie "rozprávač" zhudobňujúci metafory Ivana Štrpku, ale už má svoj rukopis - originálne nápady aj aranžmány, silná práca s dynamikou. Nečudo, že po rozpade kapely celú rytmiku okamžite stiahol do Prúdov Marián Varga.

Okrem hudby EP Soulmen očarí aj obalom - sú na ňom melódie spevu v notách aj pôvabné dobové texty: "Moc rádi bychom hráli s e r i o z n u muziku, ale nějak nevěříme uměleckým podmínkám v tomto státě, kde vládne komerce," čítate slová Deža Ursinyho. To sa prosím píše rok 1968 (!) a booklet je v češtine, lebo vydavateľstvo Opus ešte nevzniklo..."

Tomáš Prokopčák, redaktor SME

"Akú muziku ste naposledy počúvali z platne? To je celkom zákerné zadanie. Obzvlášť, ak doma nemáte gramofón a ak vylúčite všetkých tých dídžejov, ktorí vlastne hrajú zo Serata či Traktora. Potom musíte siahnuť naozaj hlboko, až do myšlienkovej nostalgie detstva: sedíte v obývačke starých rodičov a z gramofónu vyhráva praskajúca terchovská muzika.

Toto je pre mňa platňa - poctivý slovenský folklór, nedeľa a hudba z nie až takej ďalekej Terchovej či trebárs Zázrivej. Smutné je vlastne iba to, ako málo si dnes túto muziku na všetkých tých našich „alternatívnych“ a „poctivých“ festivaloch ceníme."